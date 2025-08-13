Huarpe Deportivo > A sus 41 años
Sebastián Penco firmó con Minero y vuelve a jugar
POR REDACCIÓN
Minero anunció con entusiasmo la incorporación de Sebastián “Motoneta” Penco, quien a sus 41 años vuelve a calzarse los botines y se pone la camiseta minera.
Con un último paso por el fútbol italiano, Penco cuenta con una trayectoria destacada en equipos como San Martín, Independiente y el fútbol boliviano, donde dejó huella con sus goles y liderazgo adentro de la cancha.
La institución confirmó que el delantero firmó contrato hasta fin de año, en lo que significa no solo un refuerzo de peso, sino también el regreso de un jugador muy querido por la afición sanjuanina.
