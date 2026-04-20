Nicole Neumann reveló en qué se refugia cuando hay escándalos de su vida

Nicole Neumann se confesó en el programa Almorzando con Juana sobre la estrategia que utiliza para que las controversias del espectáculo no la afecten de forma desmedida. La modelo reconoció que "tuve que aprender" porque las primeras veces uno reaccionaba e incluso admitió que "he hecho cosas que digo por qué".

Según sus palabras "entendí que así no funcionaba, que exponía a mis hijas, entonces volvía a mi casa, meditaba, bajaba y salía con esa templanza al público". La empresaria aseguró que "fue un camino duro. Por lo menos, estoy haciendo lo mejor que puedo". Aunque manifestó que "quisiera que pasara el escándalo, eso debería ser, pero a veces me doy cuenta que no", remarcó que "respirar y la meditación me ayudó mucho" para sobrellevar la situación.

Esta revelación ocurre en medio de una interna constante con Fabián Cubero y Mica Viciconte que incluyó un polémico gesto del ex futbolista en redes sociales. El último conflicto surgió por la internación de Allegra debido a una alergia donde se acusó a la modelo de estar poco tiempo en la clínica. Ante esto ella disparó que "no me interesan sus vidas, no sé qué dicen ni qué hacen, no me fijo ni tengo nada que decir".

Además advirtió que "hay cosas que no puedo manejar, hay otras que irán por vía de la Justicia". Por otro lado la modelo también se refirió al temor que siente por Manu Urcera aclarando que "me corre un frío por el cuerpo".