La muerte de Luis Brandoni a los 86 años generó una profunda conmoción en el mundo artístico, y una de las despedidas más sentidas fue la de Ricardo Darín, quien expresó públicamente su dolor por la partida de su colega y amigo. El mensaje reflejó el vínculo personal y profesional que los unió durante décadas.

Ricardo Darín despidió a Luis Brandoni. (Foto: X/BombitaDarin)

Brandoni falleció tras permanecer internado luego de sufrir una caída en su casa que le provocó un hematoma cerebral, cuadro que se agravó con el paso de los días. Su muerte fue confirmada este lunes y dejó un vacío en la cultura argentina, donde era considerado uno de los grandes referentes de su generación.

Darín, conmovido, lo recordó como una figura clave en su carrera y en la historia del espectáculo nacional. Ambos compartieron trabajos emblemáticos, entre ellos la recordada serie Mi cuñado, que consolidó una de las duplas más queridas de la televisión argentina en los años 90.

El actor destacó no solo su talento, sino también su compromiso con la profesión y su calidad humana, en un mensaje cargado de afecto que rápidamente se viralizó. La despedida se sumó a múltiples muestras de dolor de colegas y figuras del ambiente artístico que resaltaron su legado.

Con más de seis décadas de trayectoria en cine, teatro y televisión, Brandoni dejó una huella profunda en la cultura argentina. Su fallecimiento, tras un accidente doméstico, marcó el final de una era para una generación de actores que definieron la escena nacional.

Así, el adiós de Darín sintetiza el sentimiento de todo un sector: la pérdida de un referente artístico, pero también de un compañero de vida y de escenario, cuya influencia perdurará en la memoria colectiva.