Este domingo, un trágico siniestro vial conmocionó a los vecinos del departamento Jáchal. Se trató de un policía sanjuanino que murió tras volcar su auto en Jáchal. El hombre fue identificado como Carlos Esteban Monardez, cabo de la Comisaría 21°, quien falleció en zona de Villa Mercedes.

Identificaron a la víctima como el cabo Carlos Esteban Monardez (izquierda), quien falleció en la intersección de calle Eugenio Flores y calle Honda (derecha).

El hecho se registró pasadas las 4 de la mañana en la intersección de calle Eugenio Flores y calle Honda. Por razones que aún se investigan, el automóvil particular que conducía Monardez volcó de manera violenta, provocando que el efectivo quedara atrapado entre los hierros del rodado.

Pese a la rápida intervención del personal de emergencias, no fue posible salvarle la vida y se constató su fallecimiento en el lugar del accidente. Según confirmaron fuentes policiales, el cabo estaba franco de servicio y viajaba sin acompañantes al momento del hecho.

Las autoridades continúan con las tareas de investigación a cargo del fiscal Sohar Aballay para determinar qué provocó la pérdida de control del vehículo y establecer si algún factor externo influyó en el trágico desenlace.