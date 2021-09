Sexto puesto con sabor a poco para Tobías

Tobías Martínez finalizó la 12ª fecha del TC Mouras en el Roberto Mouras de La Plata con un 6º puesto en la final disputada el domingo, en una carrera que marca la disputa de la primera fecha de la Copa Coronación de Oro y que dejó un sabor un tanto amargo en el sanjuanino, aunque le permite sumar y descontarle tres puntos al puntero, la carrera y el rendimiento de la Chevy #107, no conformó a Tobías.

“Un poco complicado hoy domingo. Tuvimos una serie tranquila, largamos terceros y terminamos terceros” comentó inicialmente Tobías en el inicio de la actividad del domingo, donde no pudo avanzar en su serie, y encima en la serie más lenta, lo dejó al sanjuanino en el sexto cajón de largada de la final. “En la final veníamos a ritmo de carrera en trencito un poco distanciado de Gandulia que venía 5º y yo 6º. Mi auto empezó a tener una tendencia muy rara, se me venía para atrás, se me venía quedando, hasta que me pasa Bundziak, aunque con la pérdida de Domenech en la punta pudimos conservar la ubicación” fue el balance rápido del sanjuanino que confirmó un inconveniente en el rendimiento de la Chevy, aunque a pesar de ello, pudo cerrar un 6º puesto.

La carrera la ganó Juan Pablo Pilo (Chevrolet), compañero de Tobías en Las Toscas, escoltado por Marcos Quijada (Dodge) y Luciano Cotignola (Dodge), completaron el podio. Si bien se logró sumar puntos, no cargar lastre y descontarle al puntero, se perdió un puesto en la Copa Coronación de Oro que sigue liderando Olmedo (Ford), con 61 puntos, se mete un nuevo segundo con Quijada y sus 52 unidades, mientras que Tobías ahora es 3º con 49 puntos. Si bien falta mucho y el campeonato está al alcance de las manos, Tobías no está conforme y es consciente que necesita mejorar para obtener los resultados esperados a esta altura del campeonato: “No estoy del todo conforme con el auto, hay que seguir trabajando y tratar de mejorar a la hora de clasificar y de correr” sentenció el sanjuanino.

“Seguiremos yendo por todo, hasta el final del campeonato” finalizó el Tobías, que ganó un puesto en el campeonato y que ya piensa en la próxima fecha a disputarse nuevamente en el Roberto Mouras de La Plata, del 24 al 26 de septiembre.