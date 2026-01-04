Show me a hero, la miniserie de HBO que protagoniza Oscar Isaac

La plataforma HBO Max cuenta en su catálogo con una producción de solo seis episodios que se ha convertido en un referente del cine de protesta y la política. Pese a no haber alcanzado una popularidad masiva en su estreno en 2015, la crítica especializada la ha definido como "una trama poderosa y profundamente humana".

La historia se basa en el libro de la periodista Lisa Belkin y relata los sucesos reales ocurridos en Yonkers, Nueva York, cuando un tribunal federal ordenó la construcción de viviendas públicas en barrios de población mayoritariamente blanca.

El actor Oscar Isaac interpreta a Nick Wasicsko, un joven político que asume el cargo como el alcalde más joven de la ciudad y debe gestionar un entorno marcado por las divisiones raciales. La narrativa refleja una decisión legal enfocada en la justicia social que terminó desencadenando una profunda crisis comunitaria y enfrentamientos.

El título de la obra proviene de una frase de Francis Scott Fitzgerald: "muéstrame un héroe y te escribiré una tragedia". Esta premisa ilustra cómo el contexto social de los años 80 y la ambición pueden llegar a quebrar incluso las mejores intenciones de un líder.

El elenco se completa con actuaciones destacadas de Catherine Keener, Winona Ryder, Alfred Molina y Jon Bernthal. La crítica ha elogiado de forma unánime la capacidad de la serie para humanizar conflictos sobre la resistencia al cambio y el miedo a compartir los espacios de poder.