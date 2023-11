Superando todos los pronósticos y ridiculizando las encuestas, el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, se convirtió en el nuevo presidente electo de Argentina con el 55,69% de los votos. Por su parte, San Juan no fue la excepción y le aportó casi 275.000, con una diferencia de más de 20 puntos. Qué cargos nacionales ocuparán los libertarios sanjuaninos.

La sorpresa fue tal, que Incluso antes de que comenzaran a publicarse los resultados oficiales, en el búnker libertario eligieron no ser cautos y ya comenzaban a festejar los primeros boca de urna. De hecho, el propio Sergio Massa salió a reconocer la derrota pasada la hora 20, y eso generó un estallido entre los 300 votantes de Milei que se acercaron a festejar en el local partidario de avenida Libertador y calle Urquiza.

Con banderas, espuma, papel picado y los ya clásicos cánticos libertarios como “la casta tiene miedo” y la canción “Panic Show” de La Renga, los sanjuaninos comenzaron a calentar la previa al discurso que daría el diputado nacional electo, José Peluc, que subido a la caja de una camioneta y acompañado por otros referentes del partido, brindó un encendido discurso en el que aseguró que a partir de mañana, trabajarán a para cambiar la historia de los argentinos.

A su vez, Peluc destacó la presencia de uno de los dirigentes de ADN, Martín Turcumán -quien estaba desaparecido políticamente desde hace años-, y le agradeció al asegurar que no lo abandonó nunca. Por otra parte, el diputado electo expresó: “Marcelo Orrego no me llamó, pero si no lo hace, lo voy a hacer yo, y le voy a pedir que trabaje bien para San Juan”.

Por su lado, Turcumán afirmó: “Hoy tenemos la pelota en nuestra cancha y habrá que dar el puntapié inicial a las reformas necesarias. Tendremos que trabajar firmemente, pero también habrá que ver qué conducta adopta el Gobierno nacional en estos últimos días”. Al ser consultado sobre si ocupará algún cargo, el referente aseveró: “No, ninguno”.

En tanto que, la presidenta del partido Libertarios, Yolanda Agüero, manifestó: “La verdad que no pensábamos llegar a tanto cuando comenzamos hace un año y se nos reían todos. Hemos logrado la unión de todo un pueblo que ha demostrado que sí se puede ir en contra de este sistema perverso, y por eso queremos empezar con una nueva Argentina”.

Casi 40 cargos a disputar entre libertarios

Es válido destacar que, si bien La Libertad Avanza ya consiguió bancas para representar a San Juan en el Congreso y el Senado, también se deben tener en cuenta los casi 40 cargos en organismos nacionales que quedarán vacantes, y que los libertarios buscarán ocupar con la venia de Milei en la presidencia.

Se trata de puestos fundamentales, ya que implican un gran manejo de fondos y gozan de una gran visibilidad que, en muchos casos, es utilizada como trampolín para el inicio de carreras políticas. Entre algunas de esas dependencias, se destacan Anses, Pami y Vialidad Nacional, las cuales quedarán acéfalas desde el próximo 10 de diciembre.

La tarea de designar quiénes serán los futuros funcionarios que ocuparán esos ansiados cargos, seguramente quedará en manos de la mesa chica de los libertarios sanjuaninos, quienes deberán convenir con el equipo de Milei. A su vez, surge el gran interrogante de qué rol ocupará Juntos por el Cambio en estas designaciones, ya que se espera que por haber contribuido significativamente en la elección, el espacio reciba alguna suerte de devolución de favores, lo que podría traducirse en el otorgamiento de algunos puestos claves.

Las reparticiones nacionales que deberán ocupar los libertarios en San Juan son: Aduana; AFIP; Centro de Mediación Judicial; Senasa; INTA; PAMI; Enacom; Inadi; Secretaría de Agricultura Familiar; Anses (seis delegaciones); CNRT; Oficina Bicentenario; Vialidad Nacional; Delegación del Ministerio de Desarrollo Social; Migraciones; Renar; Agencia Territorial de la Secretaría de Empleo y Trabajo; Radio Nacional (San Juan y Jáchal).