En San Juan se inició el juicio oral contra el médico otorrinolaringólogo Maximiliano Babsía, acusado de homicidio culposo por la muerte de Julieta Viñales, una joven de 18 años que falleció en marzo de 2020 tras una operación de amígdalas. El caso generó un fuerte reclamo de justicia por parte de su familia, que sostiene que la adolescente murió como consecuencia de una cadena de negligencias médicas.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Cyntia, madre de Julieta, aseguró: “Pedimos la pena máxima. Por homicidio culposo son 5 años de prisión y 10 de inhabilitación. Estamos confiados en que la Justicia nos va a escuchar y que el caso de Julieta sirva para visibilizar la cantidad de casos de mala praxis que hay en la provincia”.

La mujer recordó que la cirugía “ya había sido traumática” y que su hija nunca logró recuperarse: “Julieta durante esos días no podía comer nada, solo líquidos fríos o gelatina, porque el dolor era terrible. El médico tuvo todas las alarmas para darse cuenta de que algo no estaba bien y no hizo absolutamente nada”.

La situación se agravó cuando la joven ingresó a la guardia del Hospital Marcial Quiroga con pérdida de conocimiento por un shock hipovolémico: "La cantidad de sangre que perdió Julieta era impresionante. Ahí tendría que haber ingresado a quirófano y ver de dónde provenía esa hemorragia". Sin embargo, según el relato, la madre explicó que aunque el médico que la recibió le indicó que debía ser derivada a terapia para ingresar nuevamente a quirófano, Babsía se negó. "Ni siquiera ordenó estudios para ver el estado de la arteria”, relató la madre, detallando que su hija sufrió constantemente hasta el final.

Cyntia también denunció que el propio cirujano reconoció dificultades durante la operación: “Cuando la operó tuvo que llamar a un colega porque no podía frenar el sangrado. Eso lo supimos después, nunca nos lo informaron en el momento” expresó con indignación.

La familia insiste en que se trataba de una intervención simple que derivó en un desenlace fatal por negligencia. “Estamos hablando de una cirugía muy sencilla, no de corazón. Si Julieta no se hubiese operado, estaría con vida”, subrayó su madre.

A cinco años del hecho, el dolor sigue intacto, pero el compromiso de buscar justicia la sostiene: "Uno trata de hacer el duelo de diferentes formas, pero yo creo, en mi caso, que ese duelo fue no aflojar durante más de cinco años. No le voy a dar sacar el pie encima porque está más que claro lo que hizo" sentenció. “Es muy desgastante, pero Julieta se merece justicia. No vamos a parar hasta que este médico quede inhabilitado. No puede seguir poniendo en riesgo la vida de sus pacientes”, resaltó.

Por mientras, la siguiente instancia se debate de forma oral y continúa este miércoles 10 a las 9 en Tribunales, donde está previsto que declaren los peritos de la familia que llevarán todas las pruebas de que el hecho merece ser condenado.