A pocos días de finalizar 2025, millones de argentinos comenzaron a recibir la segunda cuota del aguinaldo, que en esta oportunidad se destinará mayormente a saldar deudas y afrontar gastos esenciales, en contraste con lo observado en 2024.

Según un informe de la consultora Focus Market, basado en una muestra de 3.875 casos, el 29% de las familias empleadas con salario registrado prevé usar el Sueldo Anual Complementario para reducir sus obligaciones financieras. Actualmente, hay más de 10 millones de trabajadores en esta condición en todo el país.

En este sentido, Damián Di Pace, director de Focus Market, explicó que “el aguinaldo de diciembre 2025 muestra una orientación más conservadora y defensiva comparado con 2024, con un énfasis en reducir deudas y cubrir gastos esenciales, reflejando desafíos persistentes en el poder adquisitivo pese a mejoras macroeconómicas”.

El relevamiento destaca que el porcentaje de hogares que destinará el aguinaldo al pago de deudas aumentó 16 puntos porcentuales respecto al año anterior, pasando del 13% al 29%. Este aumento sugiere un mayor endeudamiento o presiones crecientes debido a los costos de servicios, alimentos y otros gastos cotidianos.

Esta tendencia coincide con datos de mitad de año, cuando el 31% de los argentinos destinó el aguinaldo de junio principalmente a cubrir necesidades básicas, priorizando la estabilidad financiera por sobre el consumo o el ocio.

El director de Focus Market agregó que “el salto de 13 % a 29 % en pago de deudas es el dato más elocuente del relevamiento: el aguinaldo dejó de ser un ‘extra’ para convertirse en el parche que muchas familias de clase media usarán para cerrar el mes. Mientras la macro mejora, el salario real todavía no acompaña y las tarjetas de crédito siguen siendo el oxígeno de los hogares”.

En cuanto a las vacaciones, aunque siguen siendo un destino importante para el aguinaldo, se registró una caída del 7% respecto a 2024, del 26% al 19%. Esto refleja una menor disposición al gasto en ocio, posiblemente por un receso laboral reducido o incertidumbre económica.

Asimismo, la inversión en acciones disminuyó del 23% al 19%, lo que podría indicar volatilidad en los mercados o una preferencia por opciones más seguras entre los ahorristas.

Otros rubros que perdieron relevancia fueron el stockeo en supermercados —que bajó al 1%— y la colocación en plazo fijo, que descendió del 3% al 2%. Esto sugiere una normalización en el comportamiento financiero, ya que la inflación esperada está por debajo de la tasa de interés, y las personas prefieren pagar deudas o mantener el dinero disponible en lugar de inmovilizarlo.

Respecto al ahorro en moneda extranjera, la compra de dólares disminuyó del 16% al 12% en comparación con 2024, posiblemente debido a la estabilidad cambiaria observada durante el año.

Estos movimientos ocurren en un contexto de macroeconomía ordenada, con inflación a la baja y dólar contenido, aunque los salarios no alcanzan para gastos superfluos ni inversiones agresivas. Según datos del INDEC, el 37,4% de las familias recurrió a ahorros para gastos cotidianos en 2025, cifra que prácticamente duplica la registrada en 2003.

El aguinaldo de diciembre, que debe pagarse antes del 18, se perfila entonces como un recurso fundamental para equilibrar las finanzas familiares más que para planificar a largo plazo o disfrutar de lujos.