Si Xavi no sigue en Barcelona, este sería el nuevo entrenador de Barcelona

La reciente derrota del Barcelona ante el Girona ha desencadenado una serie de especulaciones y debates en el seno del club español. En situaciones de incertidumbre, especialmente para equipos de gran envergadura, las conjeturas sobre posibles cambios en la dirección técnica no se hacen esperar. En este contexto, hay un consenso general entre aquellos con conocimiento del tema: si Joan Laporta decide prescindir de Xavi debido al bajo rendimiento del equipo, el candidato principal para reemplazarlo sería Rafa Márquez.

Carles Fité, destacado periodista especializado en la actualidad del Barcelona, fue enfático al respecto durante su participación en El Chiringuito: "Si Laporta decide prescindir de Xavi, su sucesor sería Rafa Márquez". Esta idea ha ganado fuerza en diferentes sectores del entorno azulgrana, y varios expertos coinciden en que el entrenador mexicano podría ser la opción preferida en caso de un cambio en el banquillo.

Cabe destacar que recientemente, Laporta visitó el vestuario para encontrarse con el técnico mexicano, generando diversas interpretaciones. Algunos sugirieron que era una manera de dejar claro que el presidente del Barcelona estaba considerando seriamente a Márquez como protagonista principal. Aunque Laporta expresó públicamente su respaldo a Xavi Hernández, el nombre de Rafa Márquez, actual entrenador del equipo filial, ha cobrado fuerza en los rumores y especulaciones sobre posibles cambios en el cuerpo técnico.

La palabra de Xavi

En conferencia de prensa, Xavi resaltó: "Es un golpe duro porque teníamos esperanzas de ponernos a 2 y a 1. Esta es nuestra realidad. Este es un Barça en construcción. La construcción tiene esto. Das un paso atrás para dar dos hacia delante. Hoy nos ha salido cruz, pero nos podía haber salido cara. No debemos dudar en ningún momento. No es un mal partido del Barça. El año pasado también nos vino un mazazo, pero conseguimos dos títulos".

"A la gente le cabrea la derrota. Ellos nos han golpeado duro cuando han tenido sus momentos y nosotros, no. Hemos de ser más efectivos y nos está marcando la temporada. Hemos ganado muchos partidos por la mínima. Debemos ser más contundentes en las dos áreas, no lo hemos estado en presión tras pérdida que el año pasado nos hizo ganar títulos. Más allá de esto, nos está marcando la efectividad-. Ahora seguir trabajando. No hemos hecho un mal partido, pero el Girona ha aprovechado mejor sus momentos", cerró Xavi Hernández.