“Sienvolando” llega al Teatro Municipal con un homenaje a Serrat y Sabina

El Teatro Municipal de San Juan será escenario este sábado 28 de marzo de una propuesta musical centrada en dos de los máximos referentes de la canción en español: Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina. Se trata de “Sienvolando”, un espectáculo que recorre el cancionero más emblemático de ambos artistas a través de versiones interpretadas por músicos locales y nacionales.

La función está prevista para las 21 horas y propone una puesta enfocada en lo sonoro, con un repertorio integrado por algunas de las canciones más reconocidas de ambos autores. Según explicó Pablo Riquero, uno de los integrantes del proyecto, el show “no reproduce las versiones originales, sino que son interpretaciones propias”, con un enfoque artístico que prioriza la calidad musical.

El espectáculo surge a partir de una convocatoria de referentes locales vinculados a la música, entre ellos Ricardo Dillon, y cuenta con la participación de artistas sanjuaninos invitados como Lucio Flores, Luciano Gutiérrez y Dalí Segovia. La propuesta ya tuvo presentaciones previas, con buena recepción del público.

Riquero destacó que el eje del show está puesto en la experiencia compartida con la audiencia: “Lo más importante en este tipo de canciones es compartir con el público lo que nos hace bien a nosotros. Eso hace que las cosas sean mágicas”, señaló. En ese sentido, remarcó que se trata de un repertorio ampliamente conocido, lo que genera una conexión directa con quienes asisten.

“Sienvolando” se presenta como un homenaje que busca recuperar la poesía, el humor y la sensibilidad de Serrat y Sabina, en una velada que apunta tanto a la memoria emocional como al disfrute colectivo.

Las entradas ya se encuentran disponibles, con valores de $20.000 en preventa y $25.000 generales.