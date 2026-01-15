En las Sierras de Chávez, departamento Valle Fértil, las familias que viven en la zona piden máquinas y herramientas para arreglar el camino que los conecta con San Agustín. Es que las lluvias de la semana pasada provocaron desprendimientos, socavones y roturas que afectaron, en algunos tramos, el Camino de los Sueños, pero aseguran que no están aislados.

"Entre los vecinos, con las pocas herramientas que tenemos, hemos trabajado en las zonas donde se presentaron los inconvenientes", contó a DIARIO HUARPE Flavio Chávez, vecino de las sierras. "Quiero aclarar que no estamos aislados. Por el camino se puede transitar con precaución. Y sí es verdad que hemos pedido ayuda al municipio para que envíen una máquina para emparejar, y también herramientas y guantes para los que estamos atendiendo las urgencias que se van presentando en el camino", remarcó.

En este contexto Chávez dijo que las lluvias no son el problema, sino las obras complementarias que no se hacen para que los caminos sean seguros.

"Nosotros, cada vez que llueve, celebramos porque es nuestro sustento de vida. Las lluvias no hacen daño, al contrario. A todo el Valle le da vida, le asegura el agua en los ríos y el verde en las sierras. Las tormentas acá no son el problema, sino las obras que faltan en los caminos para que no se corten", aseguró.

La falta de mantenimiento y de obras de infraestructura vial seguras, como alcantarillas, gaviones y defensas, son el foco del problema cuando las precipitaciones intensas se presentan en el Valle. "Al no terminarse los trabajos como se proyectó, con las obras complementarias incluidas, cuando las lluvias se presentan descubren esos errores y falencias", dijo el vecino vallista.

Trabajo a pulmón

Ante la ausencia de respuestas oficiales, los propios vecinos comenzaron a trabajar con pico y pala para despejar grandes rocas, rellenar sectores dañados y nivelar algunos tramos. "El objetivo nuestro es mantener un paso mínimo que permita la circulación de los vehículos", aseguró Chávez. "Ahora nos haría falta una máquina para que empareje y mejore el camino", agregó.

Ese esfuerzo comunitario permite sostener el acceso fundamental para la comunidad, y desde el pasado 7 de enero, cuando se presentó el temporal de lluvia, los vecinos intensificaron los trabajos con las herramientas que tienen.

El reclamo por una máquina vial

Según los vecinos, desde el mes de noviembre vienen solicitando al Municipio de Valle Fértil el envío de una máquina vial que permita realizar tareas de nivelación del camino, pero hasta el momento la máquina no aparece.

En este marco DIARIO HUARPE se puso en contacto con el secretario de gobierno del Municipio, Francisco Flores, quien informó que el pedido formal ya se hizo a Vialidad Provincial, como organismo responsable del mantenimiento del camino, pero, hasta el momento, no tienen respuestas. "Igual, sabemos que las máquinas en estos días han estado trabajando mucho en varias zonas del departamento, por lo tanto calculamos que en los próximos días van a estar llegando al camino de los sueños", aseguró.

El secretario de Gobierno afirmó a DIARIO HUARPE que si en estos días, Vialidad Provincial no va a poder llegar con las máquinas, el municipio asumirá el compromiso para atender el reclamo de los vecinos de las Sierras.

Una obra histórica que necesita mantenimiento

Vale recordar que el Camino de los Sueños fue inaugurado en noviembre de 2019 y significó una obra histórica para la zona. Reemplazó un acceso que solo podía recorrerse a lomo de mula por un camino serrano de entre 42 y 47 kilómetros, mejorando de manera notable la calidad de vida de los habitantes.

Hoy, a casi seis años de aquella inauguración, los vecinos observan cómo el paso del tiempo y la falta de mantenimiento, han ido deteriorando esta obra clave para la región, y por ello el llamado de atención a las autoridades provinciales y municipales.

"Insisto", concluyó Chávez, "las lluvias en nuestro departamento no son el problema, son muy bienvenidas, el tema es que las obras que se realizan, se tienen que pensar y hacer, teniendo en cuenta esa condición. Tan solo y tan sencillo como eso".