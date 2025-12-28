Villa Carlos Paz volvió a convertirse en refugio de figuras internacionales, pero esta vez quien eligió las sierras cordobesas no fue un turista más: J Balvin, uno de los artistas colombianos más influyentes del mundo, regresó a Argentina para pasar unos días lejos de los escenarios y cerca de los afectos. En plena temporada de fiestas, el cantante decidió priorizar el descanso y las raíces familiares, acompañando a su pareja, la modelo cordobesa Valentina Ferrer, en una escapada que combinó naturaleza, tranquilidad y reencuentros.

Lejos del ritmo frenético que impone la música urbana y los estadios repletos, Balvin se mostró relajado, casi camuflado entre el paisaje serrano. Las imágenes que él mismo compartió en Instagram revelaron el espíritu de su estadía: hamacas bajo la sombra de los árboles, caminatas junto al río, tardes contemplativas frente al agua y noches rodeado de la familia Ferrer. “El tiempo pasa rápido en Carlos Paz, Argentina. Los amo, gracias por tanto amor”, escribió el vocalista junto a una serie de postales que rápidamente se viralizaron, alimentando la emoción de sus seguidores argentinos, siempre atentos a su vínculo con el país.

Más que vacaciones, el viaje tuvo el tono de una celebración íntima. Para Balvin, Carlos Paz ya no es solo un destino turístico: es un punto de encuentro afectivo, un lugar donde el éxito queda en pausa y la prioridad pasa por compartir momentos sencillos, como un asado familiar o un mate al costado del río. No es la primera vez que la pareja elige Córdoba para refugiarse; la postal se repite año tras año, reforzando el lazo del artista con la tierra natal de su novia.

Mientras Villa Carlos Paz disfruta del movimiento turístico típico del verano, algunos vecinos juran haberlo visto pasar desapercibido por el centro, mezclado entre turistas que nunca imaginaron que quien caminaba a su lado era una de las voces más escuchadas del planeta. Sin estridencias, sin anuncios y sin grandes apariciones públicas, J Balvin volvió a demostrar que a veces el mejor escenario es lejos de los flashes, en el corazón de las sierras.

La escapada ya terminó, pero su mensaje quedó claro: entre familia, naturaleza y afecto, Carlos Paz volvió a ocupar un lugar central en su mapa emocional. Y si el “niño de Medellín” decide regresar en cualquier momento, nadie en Córdoba se sorprendería: las sierras ya forman parte de su historia.