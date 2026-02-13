Después de los inconvenientes sufridos en el arranque de los entrenamientos del miércoles, el argentino Franco Colapinto tuvo este viernes una destacada jornada matutina en el circuito de Circuito Internacional de Sakhir, en Bahréin, donde las escuderías de la Fórmula 1 realizan los tests de pretemporada.

A bordo del modelo A526 de Alpine F1 Team, el piloto argentino completó más de 40 vueltas, muy por encima de las 18 que había logrado el miércoles, y marcó un mejor registro de 1m.36s.874, tiempo que lo ubicó en la quinta posición de la tabla en el primer turno del día.

La mejora fue notoria no solo en cantidad de giros sino también en rendimiento, ya que el auto respondió sin inconvenientes mecánicos, permitiendo un trabajo más estable de puesta a punto con vistas al inicio del campeonato, previsto para los primeros días de marzo.

El mejor tiempo de la mañana fue para el británico George Russell, quien con su Mercedes registró 1m.33s.918. Lo escoltaron su compatriota Lewis Hamilton (Ferrari), con 1m.34s.209, y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que marcó 1m.35s.341.

De esta manera, Colapinto dejó atrás un inicio complicado y mostró señales alentadoras en la recta final de la preparación, en un escenario que reúne a todas las escuderías antes del comienzo oficial de la temporada.