UPCN: la Junta Electoral oficializó la lista de Villa y dejó afuera a Savoca

En una jornada decisiva para el futuro electoral de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) seccional San Juan, la Junta Electoral del gremio oficializó este viernes la lista del actual conductor José "Pepe" Villa y rechazó la presentación del sector opositor encabezado por Alejandro Savoca. La medida deja, en principio, a Villa como único candidato de cara a los comicios del próximo 9 de abril.

El conflicto se desató cuando desde el organismo electoral se notificó a la lista Naranja que los 1.293 avales presentados fueron reducidos a solo 493, es decir, 800 bajas que resultaron determinantes para no alcanzar el piso mínimo exigido de 725 firmas válidas.

Los motivos del rechazo

El presidente de la Junta Electoral, Hugo Fontana, explicó en detalle las causales que llevaron a invalidar la mayoría de los avales de la lista opositora.

"La mayor cantidad de rechazos se produjo por la firma de trabajadores que no están afiliados al gremio", señaló Fontana en 0264, y agregó que otro de los motivos centrales fueron los llamados "dobles avales": casos en los que una misma persona rubricó ambas listas, lo que genera la eliminación automática para los dos competidores según lo establecido en el reglamento electoral nacional y el estatuto de UPCN.

Aproximadamente 300 avales fueron dados de baja por falta de afiliación, mientras que unos 250 correspondían a firmas duplicadas entre las dos listas. También se detectaron situaciones donde un mismo afiliado estampó su firma más de una vez.

La lista de Villa, habilitada

En contraste, la lista Azul y Blanca, que lleva a Villa como candidato a la secretaría general, fue avalada por la Junta Electoral. Si bien el oficialismo también sufrió bajas —alrededor de 400 avales fueron observados—, la cantidad inicial presentada (5.483 firmas) le permitió superar ampliamente el piso requerido.

Entre las bajas de la lista oficialista también figuran los "dobles avales" mencionados, así como algunas denuncias por falsificación de firmas que fueron parcialmente admitidas para contemplar los reclamos de la oposición.

De esta manera, y de no mediar modificaciones por apelaciones, Villa quedaría encaminado a conseguir una nueva reelección, algo que viene logrando ininterrumpidamente desde 1984.

Savoca apelará: viene la pulseada judicial

Lejos de aceptar el fallo, Alejandro Savoca confirmó que recurrirá la decisión de la Junta Electoral local. El dirigente, acompañado por su abogado Marcelo Arancibia adelantó que iniciarán los pasos formales para revertir el fallo.

El camino que se abre ahora incluye una primera instancia de revisión ante la Junta Electoral Nacional de UPCN y, en caso de obtener un nuevo revés, la presentación de un amparo ante la Justicia Federal.

Una previa cargada de tensión

La pulseada electoral entre Villa y Savoca viene escalando desde hace semanas. A comienzos de mes, el oficialismo denunció penalmente a su rival por presunto fraude en el área de la Secretaría de Seguridad Social, acusándolo de otorgar prestaciones a personas no afiliadas, lo que habría generado un déficit en las cuentas del sindicato.

Savoca, que había intimado a Villa a retractarse bajo amenaza de demanda por daños y perjuicios, calificó la denuncia como "una acusación mediática para tapar la falta de democracia" en el gremio.

En el medio de la disputa, apareció un tercer candidato, Carlos Quinteros (expresidente de la UVT), quien finalmente decidió bajar sus aspiraciones y sellar una alianza con Savoca, ocupando el lugar de secretario Adjunto en la lista Naranja para no dividir el voto opositor.

Ahora, la atención se centra en la resolución de las apelaciones, mientras el reloj electoral sigue corriendo de cara al 9 de abril.