El Instituto Malbrán confirmó el primer caso de sarampión de 2026 en Argentina y el Ministerio de Salud de la Nación emitió una alerta epidemiológica. Se trata de un hombre de 29 años residente en la Ciudad de Buenos Aires que regresó recientemente de un viaje por Manila, en Filipinas, y Sídney, en Australia. Según la investigación, el contagio se habría producido durante un vuelo entre ambas ciudades el 27 de enero, tras el contacto con una persona infectada.

El paciente comenzó con síntomas el 9 de febrero y realizó una primera consulta médica al día siguiente. Antes de manifestar el cuadro clínico y durante el período de transmisibilidad, asistió a un evento en la ciudad bonaerense de Azul y luego visitó General Pacheco, en Tigre, donde mantuvo encuentros sociales. Actualmente permanece aislado junto a su grupo conviviente mientras equipos sanitarios realizan el seguimiento de contactos estrechos.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, confirmó que se activaron operativos para identificar posibles contagios y reforzar los controles de vacunación en las zonas involucradas. Las autoridades remarcaron la importancia de contar con el esquema completo de la vacuna triple viral para prevenir brotes y cortar cadenas de transmisión.

El caso se da en un contexto regional complejo. La Organización Panamericana de la Salud advirtió que América atraviesa la mayor escalada de sarampión en más de una década. Solo en las primeras semanas de 2026, siete países reportaron más de mil contagios. Durante 2025, el continente registró casi 15 mil casos confirmados, con Estados Unidos, Canadá y México entre los más afectados. Argentina informó 36 casos ese año.

La situación sanitaria también expone una brecha en la cobertura de vacunación. En 2024, el 82% de la población recibió la primera dosis de la triple viral, pero solo el 46% completó la segunda, lejos del 95% recomendado para evitar brotes. El 78% de los contagios recientes corresponde a personas no vacunadas.

Frente a la circulación internacional del virus, las autoridades recomiendan completar el esquema al menos 15 días antes de viajar al exterior. Para bebés de entre seis y once meses que viajen se indica una dosis adicional, mientras que las embarazadas solo deberían viajar si cuentan con inmunidad comprobada. La vigilancia epidemiológica continúa activa ante el riesgo de nuevos casos importados.