La NASA lanzó este viernes desde Florida la misión tripulada Crew-12 con destino a la Estación Espacial Internacional, en una operación que marca el relevo del equipo que debió volver a la Tierra de forma anticipada por una emergencia médica. El despegue se concretó luego de dos postergaciones por mal tiempo y se realizó desde la base de Cabo Cañaveral en coordinación con SpaceX.

La tripulación viaja a bordo de una cápsula Dragon y está integrada por los astronautas estadounidenses Jessica Meir y Jack Hathaway, la francesa Sophie Adenot y el cosmonauta ruso Andrey Fedyaev. Según informó la agencia espacial, el acoplamiento con la estación orbital está previsto para la tarde del sábado 14 de febrero, y la misión tendrá una duración aproximada de nueve meses, por encima de los seis habituales del programa comercial conjunto.

Publicidad

El objetivo principal es relevar a la Crew-11, que regresó el 14 de enero tras protagonizar la primera evacuación médica en la historia de la estación. El equipo saliente estaba compuesto por los astronautas Zena Cardman, Mike Fincke y Kimiya Yui, junto al cosmonauta Oleg Platonov. La NASA confirmó que el retorno anticipado se debió a un problema de salud de uno de los tripulantes, aunque no reveló su identidad por razones de privacidad.

La misión Crew-12 forma parte del esquema regular de rotación de personal en la EEI y permitirá sostener los experimentos científicos y tareas de mantenimiento en órbita. Durante los próximos meses, los cuatro astronautas desarrollarán investigaciones en microgravedad, pruebas tecnológicas y trabajos de cooperación internacional en el laboratorio espacial.

Publicidad

Con este lanzamiento, la NASA y SpaceX retoman el cronograma normal de misiones tripuladas tras el imprevisto sanitario que obligó a adelantar el regreso del equipo anterior, un hecho inédito en más de dos décadas de operaciones continuas en la estación orbital.