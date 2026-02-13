El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., reconoció públicamente que durante su juventud atravesó un período de consumo de drogas y relató que incluso llegó a inhalar cocaína sobre el asiento de un inodoro. La confesión la hizo durante una entrevista en el podcast This Past Weekend w/ Theo Von, conducido por el comediante Theo Von, y generó un fuerte impacto mediático y político en el país norteamericano.

En la conversación, el funcionario explicó que participó durante años en grupos de recuperación y que continuó asistiendo a reuniones incluso durante la pandemia de covid-19. Según contó, su historial de adicciones representaba para él un riesgo mayor que el virus. “No me asustan los gérmenes; solía inhalar cocaína sobre los asientos de los inodoros”, dijo, en una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales y medios estadounidenses.

Kennedy ya había hablado en otras ocasiones sobre su pasado con las drogas y su proceso de rehabilitación, pero sus nuevas declaraciones volvieron a colocarlo en el centro del debate público. A sus 72 años, el funcionario definió esas experiencias como parte de un proceso de aprendizaje personal y de superación.

Su figura genera controversia desde hace años. Hijo del exfiscal general Robert F. Kennedy y sobrino del expresidente John F. Kennedy (ambos asesinados en la década de 1960), el actual secretario de Salud tomó distancia del tradicional alineamiento político de su familia. Tras intentar competir dentro del Partido Demócrata en 2023, abandonó esa carrera, se postuló como independiente y luego se alineó con Donald Trump, quien finalmente lo designó al frente del Departamento de Salud.

El nombramiento fue cuestionado por legisladores demócratas, sobre todo por su historial de declaraciones polémicas y su respaldo previo a teorías conspirativas vinculadas a las vacunas. Sin embargo, también recibió apoyos de sectores que valoran su postura contra los alimentos ultraprocesados y sus críticas a la industria farmacéutica.

La biografía de Kennedy está marcada por episodios controvertidos desde su adolescencia. Fue expulsado de un colegio por consumo de drogas y en 1983 protagonizó un episodio de salud en un vuelo en el que, según reportes de prensa de la época, se halló heroína en su equipaje. En los últimos años también enfrentó acusaciones de otra índole, que él negó.

Con esta nueva confesión pública, su figura vuelve a quedar bajo la lupa en Estados Unidos, en medio de un escenario político polarizado y con su rol en el sistema de salud federal en el centro de la discusión.