Un amplio estudio realizado en Estados Unidos reveló que el amor apasionado es una experiencia relativamente poco frecuente o incluso ausente para muchas personas a lo largo de su vida.

“La gente habla constantemente de enamorarse, pero este es el primer estudio que realmente pregunta cuántas veces ocurre eso a lo largo de la vida”, explicó Amanda Gesselman, científica del Instituto Kinsey y autora principal del trabajo publicado en la revista Interpersona: An International Journal on Personal Relationships.

Según detalló la especialista, para la mayoría de las personas el amor apasionado “resulta ser algo que ocurre solo unas pocas veces a lo largo de la vida”. El hallazgo pone en perspectiva la idea romántica de que el enamoramiento intenso es una experiencia recurrente o universal.

El equipo de investigadores también analizó cómo se manifiesta el amor apasionado en distintos grupos demográficos. Si bien las diferencias generales fueron mínimas, el estudio encontró un dato llamativo: los adultos mayores reportaron haber experimentado amor apasionado con mayor frecuencia que los adultos jóvenes.

Para los autores, este resultado sugiere que el amor trasciende etapas vitales y puede manifestarse incluso en la vejez, desafiando el estereotipo de que la pasión es exclusiva de la juventud.

El trabajo aporta así una mirada científica sobre un fenómeno ampliamente idealizado, abriendo el debate sobre cómo, cuándo y cuántas veces las personas viven experiencias de enamoramiento profundo a lo largo de su historia personal.