Siete trucos efectivos que ayudan a ahorrar gas y luz este otoño

Ante el inicio del otoño en Argentina y el descenso de las marcas térmicas, se vuelve primordial gestionar el consumo de gas y electricidad en las viviendas. Implementar estrategias simples antes de la llegada del invierno permite conservar ambientes templados sin que las facturas aumenten drásticamente por el uso excesivo de recursos.

Una acción central es sellar puertas y ventanas con burletes o toallas enrolladas para bloquear corrientes de aire y conservar la temperatura interior. Paralelamente, se debe captar la luz solar abriendo cortinas de día y cerrándolas al caer la tarde para preservar el calor natural acumulado.

En cuanto a los equipos, mantener una temperatura constante entre 18 y 20 grados resulta suficiente para el confort, evitando el gasto extra que conlleva cada grado adicional de calor.

Es recomendable también concentrar la calefacción únicamente en los espacios ocupados, cerrando las puertas de habitaciones vacías, además de limitar la ventilación a solo 5 o 10 minutos durante las horas de mayor temperatura para renovar el aire sin enfriar la casa.

La incorporación de textiles como alfombras, cortinas gruesas o mantas ayuda a aislar el frío de pisos y ventanas de manera efectiva. Complementariamente, realizar un mantenimiento y revisión a las estufas y artefactos mejora su eficiencia energética y ayuda a prevenir riesgos innecesarios en el hogar. Adoptar estos pequeños cambios de hábito optimiza el confort interior y permite transitar la estación fría con un control real sobre el gasto en los servicios públicos.