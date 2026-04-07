Sigue el escándalo en La Peña de Morfi: renunció una histórica del programa

La décima temporada de La Peña de Morfi enfrenta complicaciones internas antes de su lanzamiento oficial. El retorno de Carina Zampini a la conducción del ciclo creado por Gerardo Rozín provocó las salidas de integrantes históricos como el periodista deportivo Ariel Rodríguez y la locutora Eugenia Quibel. Respecto a este clima tenso, Flor de la Ve aseguró que "hay mucho enojo con esta incorporación" tras dialogar con personas vinculadas al canal.

La partida de Quibel, quien fuera la última pareja de Rozín, es uno de los puntos más sensibles de esta crisis. Según trascendió, la profesional habría decidido alejarse por considerar que no contaba con el espacio que merecía en la nueva estructura del programa.

Además, la periodista Ana Laura Román sumó detalles sobre el factor económico al explicar que la oferta de Telefe no resultaba lo suficientemente buena para quedarse "todo el día en Martínez".

La relación entre Zampini y el equipo original arrastra roces del pasado, ya que la conductora no se habría ido bien en el año 2016. Flor de la Ve fue tajante al señalar que "la locutora no vuelve por Zampini" debido a que la actriz no habría saludado a Gerardo Rozín al momento de su anterior despedida.

Mientras la producción se prepara para salir al aire junto a Diego Leuco, el programa lidia con las ausencias de compañeros que acompañaron al creador desde los inicios del ciclo.