Silvana Romero Meglioli asumió como jueza de Familia en San Juan

La Corte de Justicia de San Juan tomó juramento a la doctora Silvana Lorena Romero Meglioli, quien asumió el cargo de jueza de Familia tras la designación realizada por la Cámara de Diputados.

El acto oficial de juramento se llevó a cabo este miércoles 1 de octubre en la Sala de Situación y Acuerdos de la Corte de Justicia. La ceremonia fue presidida por la presidenta de la Corte de Justicia, Adriana García Nieto.

Acompañaron a la presidenta los ministros de la Corte, incluyendo a Daniel Olivares Yapur, Juan José Victoria, Guillermo Horacio De Sanctis y Marcelo Jorge Lima. También estuvieron presentes el fiscal general subrogante, Daniel Galvani, y la defensora general, Mónica Sefair, quienes participaron en la toma de juramento.

Durante el acto, se dio lectura a la resolución de la Cámara de Diputados de San Juan y a la Providencia de la Corte de Justicia, conforme a lo estipulado en el artículo 206 de la Constitución Provincial y el inciso 5° del artículo 24 de la Ley Nº 2352-O, documentos que respaldan su nombramiento para desempeñar el cargo.

Luego del juramento, García Nieto dirigió unas palabras a la nueva jueza, destacando su trayectoria y el enfoque que se espera de su gestión. Expresó que la Corte recibe a la nueva magistrada en un fuero que mantiene firme su compromiso de respuesta.

Además, la presidenta resaltó el compromiso de Romero Meglioli con la temática y su experiencia previa en el Poder Judicial. Subrayó que la mirada de la nueva jueza "está puesta en esta perspectiva de vulnerabilidad como una preventora del daño".

Tras el juramento, Romero firmó el Libro de Actas, y recibió un diploma y un sello por parte de la Corte de Justicia. El nombramiento fue refrendado en el acta por los presentes, incluyendo a familiares, amigos y funcionarios del Poder Judicial.

Silvana Lorena Romero Meglioli fue elegida por el Poder Legislativo para ocupar el cargo de jueza de Familia que había quedado vacante tras el fallecimiento del magistrado Jorge Almirón.

Su designación se concretó el jueves 18 de septiembre de 2025. La elección se realizó con despacho favorable de la Comisión de Justicia y Seguridad, a partir de la terna elevada por el Consejo de la Magistratura, terna para la cual se habían postulado 55 abogados inicialmente. En la terna final también figuraban los abogados Ana Martina Dai Pra y Ricardo Daniel Romero.

Romero Meglioli, quien fue la elegida, contaba con experiencia previa en el Poder Judicial, pues se desempeñaba como secretaria en una Defensoría oficial. Además de su amplia experiencia en temas vinculados al fuero de Familia, posee diversas especializaciones en la materia. Se graduó de abogada en la Universidad Nacional de San Juan con una medalla de honor. Su propuesta fue presentada por la diputada de la UCR, Alejandra Leonardo, obteniendo 20 votos afirmativos.