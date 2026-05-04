Síntomas, cómo se contagia y prevenciones por el hantavirus

La noticia de un posible brote de hantavirus en un crucero rumbo a Canarias encendió las alarmas internacionales. La situación en el MV Hondius, donde ya se reportaron tres fallecidos y varios pasajeros con síntomas, pone el foco en una enfermedad que los científicos rastrean desde hace siglos en regiones de Asia y Europa.

Este virus se oculta en los roedores y llega a las personas por un descuido casi invisible. Al respirar partículas de excrementos, orina o saliva que flotan en espacios cerrados y mal ventilados como cabañas o cobertizos, el organismo se enfrenta a dos cuadros graves. El síndrome pulmonar provoca un fallo respiratorio severo, mientras que la fiebre hemorrágica golpea directamente los riñones. Paul Griffin, investigador de la Agencia de Noticias Australiana, recordó que globalmente se detectan entre 150.000 y 200.000 infecciones anuales, aunque aclaró que "Es muy raro que se transmita de persona a persona".

La gran dificultad médica reside en que la fase inicial es engañosa. La doctora Sonja Bartolome advirtió que "Al principio de la enfermedad quizá no pueda distinguir realmente entre un hantavirus y una simple gripe". Lo que empieza como fiebre, escalofríos y dolor de cabeza puede escalar entre una y ocho semanas hacia una acumulación de líquido en los pulmones o hemorragias internas.

La peligrosidad es alta, con una mortalidad que llega al 35% en casos pulmonares y oscila entre el uno y el 15% en los renales. Este riesgo quedó evidenciado en febrero de 2025 con la muerte de Betsy Arakawa, esposa del actor Gene Hackman, en Nuevo México. Su autopsia reveló que el virus estaba presente en su casa tras detectar actividad de roedores en la propiedad mientras ella buscaba información sobre síntomas gripales antes de morir.

Sin una cura o tratamiento específico, los expertos insisten en que la atención precoz con oxígeno, ventilación mecánica o diálisis es la única esperanza de supervivencia. La prevención es la mejor herramienta, por lo que se recomienda usar guantes y lejía al limpiar, evitando siempre barrer o aspirar los desechos para no dispersar el virus por el aire.