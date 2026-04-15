Sol Pérez: “Era la tercera en discordia en todas las relaciones”

Sol Pérez recorrió su trayectoria y presente personal en una charla profunda con Carolina Ardohain. Al referirse a la llegada de su hijo Marco y su matrimonio con Guido Mazzoni, la modelo expresó "Gracias porque me diste lo más lindo que voy a tener en la vida. Es todo para mí, todo".

Sin embargo, admitió que la convivencia con un bebé dificulta la intimidad de la pareja y ante la consulta sobre el sexo respondió que es "¡Casi imposible!". La panelista detalló que intentan organizarse pero el cansancio suele ganar, por lo cual le planteó a su marido que "mirá, Gui, le digo, no todos los viernes, pero un viernes al mes, por lo menos, tenemos que tener un plan para nosotros".

La abogada también recordó el doloroso fallecimiento de su abuela Norma, quien murió tras ser atropellada por un conductor que escapó. Recordó con indignación que en la comisaría le dijeron que "Igual ya estaba grande tu abuela", a lo que ella pensó "Vos no tenés ni idea quién era mi abuela. O sea, estás grande vos al lado de mi abuela".

El duelo fue tan intenso que le provocó una parálisis facial por el llanto constante. Sobre su exposición mediática, reflexionó que "no hay que creerse ni lo bueno ni lo malo, eso lo aprendés con los años", desmintiendo antiguos rumores que la señalaban como la tercera en discordia en diversas rupturas ajenas.

En relación a sus cruces televisivos, analizó su pelea con el ahora presidente Javier Milei. Sol aseguró que "Sí, me ayudó un montón. ¡Tenía un caracter! Pero hoy lo veo con otros ojos. Como que quiero ir a disfrutar, no tengo ganas de ir a discutir". Ante la posibilidad de que el mandatario la recuerde, lanzó un "¡Ay, espero que no!".

También rememoró las críticas por su vestuario en los Martín Fierro, donde mencionaron que "tenía el pelo que parece que sale de un albergue transitorio" o que "¡No tiene cuerpo para eso!", comentarios que hicieron sufrir mucho a su madre.

Finalmente, la conductora reveló los extraños métodos de conquista de su esposo, quien le enviaba mensajes diciendo "Me gustaría que me muerdas y hacer un molde y colgar la dentadura en la cama" o "Estás más buena que el sándwich del recreo largo que tenía en el colegio".

Al principio, un allegado le advirtió que él "No quiere como involucrarse sentimentalmente, porque ustedes tienen una relación profesor-alumna de gimnasio y como que a él también le servía que yo vaya al gimnasio de él". Ante la falta de iniciativa de Mazzoni, Pérez decidió avanzar con un "Bueno, nene, ya está, te invito a cenar a casa" para concretar la primera cita.