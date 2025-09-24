El Gobierno de San Juan, a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), llevará adelante el segundo sorteo público de viviendas 2025 el próximo 25 de septiembre en la Caja de Acción Social. En esta instancia, se adjudicarán 344 unidades habitacionales entre más de 28 mil familias inscriptas.

El proceso se desarrollará en dos turnos para garantizar el orden del procedimiento. La primera parte se realizará de 8 a 13 horas, mientras que por la tarde se retomará desde las 16 horas, una vez concluido el sorteo habitual de la Quiniela de San Juan.

La jornada será pública y abierta, con transmisión disponible para que cada etapa pueda ser seguida por los postulantes y la comunidad en general. De esta manera, se busca asegurar transparencia y acceso equitativo en la adjudicación de las viviendas.

Por dónde ver el sorteo

El sorteo podrá visualizarse en el siguiente enlance: SORTEO IPV SAN JUAN | 25-09-25.