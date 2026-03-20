El guitarrista de AC/DC, Stevie Young, fue internado en Buenos Aires tras presentar un malestar físico luego de llegar al país desde Chile, en el marco de la gira internacional de la banda. Aunque inicialmente se informó que su hospitalización era preventiva, en las últimas horas surgieron versiones que indican que habría sufrido un pequeño infarto cerebral.

Según trascendió en medios televisivos, el músico de 69 años permanece internado en el Sanatorio Mater Dei, donde le realizan estudios para evaluar su estado de salud. De acuerdo a estas versiones, el cuadro habría sido leve y con una evolución favorable, incluso con posibilidad de recibir el alta en breve.

Sin embargo, desde el entorno oficial del artista evitaron confirmar ese diagnóstico y señalaron que la internación responde a una serie de controles médicos por precaución. “Se le están realizando todos los estudios necesarios”, indicaron, buscando llevar tranquilidad a los fanáticos.

En esa línea, remarcaron que el guitarrista se encuentra de buen ánimo y con intenciones de retomar su actividad en los próximos días, ya que la banda tiene previstos shows en el estadio de River Plate el 23, 27 y 31 de marzo.

La situación generó preocupación entre seguidores del grupo, especialmente por la cercanía de los recitales, que marcan el regreso de AC/DC a la Argentina después de más de una década. A pesar del episodio, hasta el momento no se anunciaron cambios en la agenda.

El caso se mantiene bajo seguimiento médico y con información oficial limitada, mientras conviven versiones periodísticas sobre un posible episodio neurológico con el parte oficial que habla de controles preventivos.