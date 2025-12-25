La espera llega a su fin para los fanáticos argentinos de Stranger Things, que este jueves 25 de diciembre podrán disfrutar del Volumen 2 de la temporada final de la exitosa serie de Netflix. Según informó la plataforma, en esta tanda se estrenarán los episodios 5, 6 y 7, mientras que el capítulo 8, que pondrá punto final a la historia de Hawkins, llegará el 1° de enero.

El furor por el regreso de la serie mantiene en vilo a espectadores de todo el mundo, quienes aguardan respuestas a los interrogantes que dejó la última entrega. Con personajes en situaciones límite, amenazas crecientes y un clima cada vez más oscuro, el cierre promete momentos cargados de tensión y decisiones determinantes.

Publicidad

En Argentina, los nuevos capítulos estarán disponibles a partir de las 21, horario confirmado para este estreno. De esta manera, los seguidores locales podrán comenzar la maratón nocturna sin tener que esperar hasta la madrugada, como ocurre con otros lanzamientos internacionales.