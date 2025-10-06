El secretario adjunto del Sindicato de Empleados de Comercio, José Gremoliche, confirmó un incremento significativo en los retiros voluntarios de trabajadores del rubro supermercados, como consecuencia de la crisis que afecta al comercio local. La información fue proporcionada tras la reelección de la actual conducción sindical, que se impuso con lista única y una participación del 75-80% del padrón.

José Gremoliche, secretario adjunto. FOTO: DIARIO HUARPE

Consultado sobre el impacto de la situación económica en el empleo, Gremoliche indicó: "Lo que hemos tenido últimamente no son despidos directos, pero sí arreglos, salidas en común de un arreglo de empleado con empresas. Retiro voluntario, es lo que estamos recibiendo últimamente en distintas empresas".

El dirigente precisó que este tipo de salidas laborales ha aumentado considerablemente: "Sí, ha aumentado bastante, un 20% de lo que se venía estableciendo". Al ser consultado sobre qué sector presenta mayor incidencia, fue contundente: "El rubro que se está desarrollando más este tipo de salida es en los supermercados".

Frente a este escenario, Gremoliche explicó que desde el sindicato brindan asesoramiento completo a los afiliados: "Lo bueno de esto es que dentro de lo malo, que perdemos fuente de trabajo, es que el empleado sale con un aporte económico casi del 100%. Y bueno, lo que sí, pierde la obra social, pierde el aporte para la jubilación, que todo eso se lo explicamos a los compañeros cada vez que vienen a preguntar por los retiros voluntarios".

El dirigente confirmó que la crisis en el comercio sanjuanino es palpable y que el sindicato mantiene presencia permanente en los lugares de trabajo para atender las diversas problemáticas que afectan a los empleados del sector.