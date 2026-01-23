Más de 50 hinchas del Club Atlético San Lorenzo de Almagro recibieron una sanción preventiva que les prohíbe ingresar a cualquier estadio de fútbol en Argentina por tiempo indeterminado, tras el descubrimiento de drogas y un arma de fuego durante un control de seguridad realizado antes de un partido amistoso disputado en Uruguay.

El operativo se desarrolló el 14 de enero en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, donde fuerzas de seguridad (incluida la Gendarmería Nacional Argentina, agentes de ARCA-DGA y de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte) inspeccionaron un micro que trasladaba hinchas rumbo a Montevideo para el encuentro contra el Cúcuta Deportivo, encuentro que formó parte de la pretemporada internacional del club.

Durante la requisa, se incautó una bolsa con cannabis, envoltorios con cocaína y una pistola Bersa Thunder calibre 9 mm, además de un cargador con 17 cartuchos y 15 municiones aptas, ocultos en el sistema de aire acondicionado del vehículo.

A raíz de estos hallazgos, el Ministerio de Seguridad dictó la Resolución 66/2026, publicada recientemente en el Boletín Oficial, que incluye la aplicación de la denominada restricción de concurrencia administrativa. Esta figura permite impedir el ingreso a espectáculos deportivos incluso sin condenas firmes, como medida preventiva para evitar riesgos a la seguridad en eventos masivos.

Las actuaciones ya fueron remitidas a la Justicia Federal de Gualeguaychú, que quedó a cargo de la investigación judicial para determinar responsabilidades penales vinculadas al transporte de estupefacientes y armas de fuego.

La medida se enmarca en el enfoque de seguridad vigente para los espectáculos deportivos, conocido como Programa Tribuna Segura, cuyo objetivo es neutralizar la presencia de personas que puedan alterar el desarrollo normal de los partidos y generar situaciones de violencia o riesgo para otros asistentes.