En Argentina, el segmento de vehículos que más ha crecido en oferta es el de los SUV medianos, conocidos como C-SUV, cuyo precio promedio supera los 50 millones de pesos. Aunque los autos más accesibles se ubican entre los 25 y 32 millones, la variedad y cantidad de modelos en esta categoría se ha ampliado notablemente en los últimos años.

Antes de la liberalización de la importación, este segmento estaba dominado por pocos modelos, pero hoy los consumidores pueden elegir entre opciones como Toyota Corolla Cross, Volkswagen Taos, Ford Territory, Jeep Compass, Ford Bronco Sport, Honda ZR-V, Baic X55, Nissan X-Trail y Hyundai Tucson, entre otros. Además, se suman nuevas propuestas como Baic BJ30, Haval H6, Geely EX5, Jetour Dashing, Chery Tiggo 7, MG ZS y BYD Song Pro, impulsadas por el programa gubernamental que permite importar vehículos híbridos o eléctricos de origen extrazona sin pagar el arancel Mercosur del 35%.

Una de las claves del éxito de los C-SUV es su capacidad para albergar baterías de iones de litio de mayor tamaño, lo que mejora significativamente la autonomía de las versiones híbridas. Mientras que un SUV compacto tiene una batería inferior a 1 kWh, un C-SUV puede incorporar baterías de hasta 1,8 kWh y versiones híbridas enchufables (PHEV) con baterías de hasta 18 kWh. Esto les permite alcanzar una autonomía eléctrica cercana a los 80 km y una autonomía combinada que supera los 1.000 km.

Este rendimiento se traduce en un consumo de combustible hasta un 60% inferior en comparación con vehículos que sólo usan motores térmicos. Además, si la batería supera los 1,3 kWh, el vehículo puede circular varios kilómetros exclusivamente con energía eléctrica, lo que es útil para trayectos cortos o en caso de quedarse sin combustible.

El otro factor que impulsa la expansión de este segmento es la capacidad adquisitiva del público objetivo. Los compradores de C-SUV están dispuestos a pagar hasta 5 millones de pesos más por modelos con tecnologías o equipamientos superiores, algo que no sucede en los autos de acceso, donde los precios y márgenes son más ajustados.

Los autos económicos suelen venderse en grandes volúmenes pero con márgenes reducidos, mientras que los vehículos de mayor precio, como los SUV medianos, se comercializan en menor cantidad pero dejan mayor rentabilidad a los fabricantes. Esto permite que los modelos se posicionen en diferentes rangos de precios según la competencia y la oferta.

En Argentina, la carga impositiva también define los precios: los vehículos fabricados en Brasil o México no pagan aranceles de importación, mientras que los provenientes de países extrazona, como Estados Unidos, Europa o Asia, enfrentan un impuesto del 35%, salvo para un cupo de 50.000 unidades híbridas y eléctricas que están exentas por su carácter sustentable.

En los próximos meses se esperan nuevos lanzamientos en el segmento C-SUV, como el Renault Boreal con versión híbrida y el Chevrolet Captiva híbrido enchufable, que ya fueron presentados pero aún no se comercializan en Argentina.