Desde 2024, Lizy Tagliani y Diego Leuco han sido la dupla al frente de La Peña de Morfi, un ciclo que ha sufrido "muchos cambios de conductores en los últimos años". Sin embargo, a pesar de la imagen que muestran en pantalla, trascendió que los presentadores no se llevarían tan bien detrás de cámara.

La tensión se agudiza a solo meses de que se defina la continuidad de la conducción para 2026. El periodista Luis Bremer confirmó que La Peña de Morfi seguirá un año más en Telefe, aunque los conductores "todavía no arreglaron".

Cora de Barbieri adelantó los detalles del supuesto conflicto interno: “Habría diferencias, ciertos disgustos” entre los conductores. La situación escaló a tal punto que "una de las partes estaría pidiéndole a la producción que la otra ya no hace falta".

Además de los pedidos de remoción, también existen actitudes que están siendo cuestionadas por la producción. Se ha señalado que "uno se queda en el piso y el otro sale a hacer entrevistas".

Ante los rumores de conflicto, Lizy Tagliani habló en A La Tarde sobre su continuidad. La conductora manifestó que cree que "sigo, nadie me dijo nada. En noviembre hablaremos de eso".

En un claro distanciamiento de los planes de su compañero, Lizy afirmó que no tiene problema en seguir sola al frente del programa. Subrayó que sus contratos son independientes: "No sé lo que hará Diego, o lo que tenga que hacer, porque son contratos por separado. No tengo idea si sigue, no soy Leuco”.

La continuidad de ambos conductores se ve comprometida por nuevos proyectos laborales.

Por un lado, Diego Leuco tiene un proyecto para el año que viene que ya está hablando con la producción, y se está evaluando su continuidad, ya que es un proyecto de "lunes a viernes".

Por otro lado, Lizy Tagliani también tiene un proyecto teatral nuevo. Si ella hace la temporada en Buenos Aires, podría seguir en el programa, pero si decide hacer gira, no podría continuar con La Peña de Morfi.

Con estos escenarios contractuales y los conflictos internos, "Todo indicaría que, en 2026, el programa podría tener nuevos conductores".