En pleno verano sanjuanino y en territorio ancestral huarpe, el Espacio de la Cultura Ancestral Koaxa Utu será escenario este sábado 10 de una jornada cultural y comunitaria que marcará el inicio de los talleres “Educar para la Vida”, una propuesta que combina saberes ancestrales, arte, música y encuentro colectivo.

La actividad se desarrollará de 19 a 24 horas, en el predio ubicado en Avenida Libertador y Belgrano, en la Plaza Madre Universal del departamento de Rivadavia, y está impulsada por la "Comunidad Warpe del Territorio del Kuyum", con el objetivo de fortalecer la identidad cultural y promover espacios de aprendizaje vinculados a la vida comunitaria.

Publicidad

Un espacio para aprender y compartir

“Educar para la Vida” es una iniciativa que propone recuperar valores comunitarios, conocimientos ancestrales y prácticas culturales que forman parte del pueblo huarpe, generando instancias de formación que trascienden lo académico y se vinculan con la experiencia cotidiana.

El inicio de los talleres se celebrará con una jornada abierta a toda la comunidad, pensada para compartir un atardecer de verano con música en vivo, feria cultural y diversas expresiones artísticas.

Publicidad

Música, feria y cultura ancestral

Durante el encuentro, los asistentes podrán recorrer una feria con producciones artesanales y disfrutar de un variado festival artístico que reunirá a músicos y artistas de distintos géneros y territorios, en una grilla que refleja la diversidad cultural del espacio.

La propuesta busca no solo brindar espectáculos, sino también generar un ámbito de encuentro, reflexión y celebración de la identidad, en un lugar que se ha consolidado como referente de la cultura ancestral en el departamento Rivadavia.

Publicidad

Artistas que serán parte del festival

El festival contará con la participación de reconocidos y emergentes artistas, entre ellos:

Luz Aguirre

Gloria del Monte

Balame Yarabi Balafon

Matías Díaz

Cristian Funes Chapanay

Noelia Cantos (Folklore Cuyano)

Lucho Muñoz

Jam de Tambores Africanos

Chispa – Show de Fuego y Pirofagia

Animal Nativo

La diversidad de propuestas musicales y performáticas promete una experiencia sensorial que acompañe el espíritu educativo y comunitario de la jornada.

Una invitación abierta a la comunidad

Desde la Comunidad Warpe del Territorio del Kuyum invitan a vecinos, vecinas y visitantes a ser parte de este encuentro que da inicio a un nuevo ciclo de talleres, reafirmando el valor del arte, la cultura y la educación como herramientas para la vida.

El Espacio Koaxa Utu vuelve así a abrir sus puertas como lugar de resistencia cultural, aprendizaje colectivo y celebración de las raíces ancestrales en el corazón de Rivadavia.