Tendencias 2026: los colores que dominarán la moda y la decoración

El comienzo de 2026 trae consigo una renovación profunda en la estética cotidiana, donde se busca transformar el ánimo a través de la paleta cromática. La tendencia actual se aleja de la estridencia para abrazar la serenidad y la autenticidad en cada prenda y espacio decorativo. Este año el mensaje es claro: tonos que transmiten calma, frescura y personalidad, sin perder fuerza.

Entre los protagonistas indiscutidos aparece el verde agua, un tono luminoso ideal para estilos urbanos, deportivos o elegantes. Los colores tierra y marrones se reinventan para el verano en sandalias y bikinis, mientras que el celeste regresa para aportar un aire prolijo y sin esfuerzo en camisas y pantalones amplios. Por su parte, el rosa empolvado se posiciona como la opción femenina y actual en maquillaje y uñas.

Publicidad

Para sumarse a esta corriente no es necesario un cambio total de guardarropa. Basta con incorporar un accesorio clave, un conjunto comfy o una remera en estos colores para actualizar el look. La moda se entiende ahora como un reflejo del estado de ánimo y una forma de comunicar cómo se siente cada persona. En este sentido, se destaca que no se trata de seguir reglas, sino de encontrar lo que te represente hoy.

Finalmente, el nuevo año invita a la comodidad y a conectar con la energía propia. Bajo la premisa de que las tendencias están para inspirar, no para imponer, la clave reside en la adaptación personal y la búsqueda de la autenticidad, ya que el verdadero estilo no pasa por copiar, sino por adaptar.