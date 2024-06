Sabrina Cortyéz, ex participante de Gran Hermano, confirmó su separación a cuatro días de haber anunciado su noviazgo con Alan Simeone, otro “hermanito”. La ruptura se habría dado porque la joven le había encontrado unos chats con otras mujeres con las que él había sido infiel. “Quizás sea el karma”, mencionó Sabrina, haciendo alusión a que ella se había enamorado de Alan dentro de la casa de Gran Hermano, mientras tenía una relación.

La “hermanita”, comenzó a relatar lo sucedido en un programa de streaming llamado “Te Pido Mildis”, en donde expresó: “Comunicado para toda la gente que nos bancó desde el primer momento. A los Sabrilan y sobre todo a los Sabrinistas, que es mi gente particular. Quiero brevemente contar lo que ocurrió sin hundir ni lastimar a nadie. Muchas cosas prefiero reservarlas para que la gente no tome opinión sobre el tema”.

Publicidad

Luego, confirmó los rumores de infidelidad y manifestó que los chats son reales, “pero que no son los únicos. Agradezco enormemente a la chica que los hizo públicos, como así también a las demás que me los mandaron por privado porque no querían mostrarlo y está bien también”.

La mendocina reafirmó que el joven de Chivilcoy había estado quedándose en su casa desde un primer día. “Existió un período en el que yo no dejaba en claro las cosas, porque no quería comenzar nada”, admitió. Y explicó: “Como bien saben, yo me enamoré de él dentro de la casa de Gran Hermano y cuando salí decidí separarme de mi anterior pareja. Me hice responsable de lo que me pasaba y pasé unos días horrendos, pero lo hice para no mentirme a mí misma con lo que había procesado en esa casa”.

El momento de quiebre en la pareja fue cuando ella salió a bailar y varias influencers le mostraron sus chats con Alan. “Ese fue el primer distanciamiento fuerte”, dijo al respecto. “Nos alejamos por ese tema y la verdad es que a mí me dolió muchísimo leerlos, pero yo comprendí que él recién salía de una casa, que esta vida era muy nueva para él y aun sin comprender, como una persona podía estar tan enamorada y fijarse en otra, decidí darle una segunda oportunidad”, sentenció dejando en claro que no es la primera vez que la traiciona.