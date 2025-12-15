El triatleta sanjuanino Thomas Castañeda Maldonado cerró el año con un triunfo destacado en la Copa Regional de Desarrollo del Triatlón Mundial 2025, disputada en Playa El Sauzal, Uruguay. La competencia tuvo lugar apenas una semana después de su participación en el Campeonato Iberoamericano en Barra de Maldonado, donde había terminado en el quinto puesto.

El recorrido consistió en 750 metros de natación, 20 km de ciclismo y 5 km de pedestrismo, con 31 triatletas provenientes de 14 países. Desde el inicio, Thomas mostró un desempeño sobresaliente: “En la natación me fue muy bien y pude salir adelante con catorce segundos de ventaja; en el ciclismo me encontré con un circuito bastante técnico, pero me sentí muy bien, tuve un andar sólido y pude estirar la ventaja. Al bajarme de la bici, tenía una buena diferencia a mi favor, por lo que corrí con tranquilidad, gestionando esa ventaja que tenía”, relató el deportista.

Castañeda Maldonado cruzó la meta en primer lugar con un tiempo de 56 minutos y 56 segundos, superando por un minuto y nueve segundos al ecuatoriano Thomas Chica Pérez y por un minuto treinta y seis segundos al costarricense Gerald Rojas, quien finalizó tercero.

Este triatlón marcó el cierre del año competitivo para Thomas, quien ya planea su pretemporada con un bloque de copas continentales para sumar puntos en el ranking mundial y, posteriormente, iniciar el ciclo olímpico con competencias internacionales en busca de la clasificación para los Juegos Olímpicos. Actualmente, se ubica 45° a nivel continental, 153° en la Serie del Campeonato Mundial de Triatlón y 205° en el ranking mundial.

“Ahora voy a estar entrenando en Argentina y Chile y quizás vaya a México nuevamente en marzo-abril aproximadamente”, adelantó el triatleta, que cierra 2025 con un importante logro para el deporte sanjuanino.

Resultados destacados de la Copa Regional de Desarrollo del Triatlón Mundial 2025:

1° Thomas Castañeda Maldonado – Argentina – 56m56s

2° Thomas Chica Pérez – Ecuador – 58m05s

3° Gerald Rojas Carvajal – Costa Rica – 58m32s

4° Bautista Arbizu – Argentina – 58m59s

5° Aaron Hernández – Venezuela – 59m10s

6° Oliver Batista – Panamá – 1h01m12s

7° Santino Calderón – Argentina – 1h01m15s

8° Christiaan Jansen – Aruba – 1h02m03s

9° Anderson Tohom – Guatemala – 1h02m21s

10° Mariano Nogueras – Puerto Rico – 1h02m38s