¿Timothée Chalamet perdió el Oscar por burlarse del ballet y la opera?

Las aspiraciones de Timothée Chalamet al Oscar por su trabajo en Marty Supreme enfrentan turbulencias tras viralizarse comentarios realizados en un evento de CNN & Variety. En dicha instancia, el actor afirmó que no deseaba trabajar en el ballet o la ópera, disciplinas donde se intenta “mantener viva esta cosa”, aunque, según sus palabras, “a nadie le importa esto ya”. A pesar de que añadió que respetaba a quienes practican esas artes, sus dichos desataron la indignación de comunidades artísticas y votantes de la Academia de Hollywood.

Varios miembros de la Academia expresaron su malestar a Entertainment Weekly. Un actor consultado reaccionó inicialmente diciendo: “Oh, sí. Que le jodan”, y calificó los comentarios como “muy rastrero” al “atacar a artistas que ganan una fracción de lo que él gana, pero que han dedicado entre 10 y 20 años a perfeccionar su oficio”.

Este mismo votante añadió: “Lo siento, este tipo no es Philip Seymour Hoffman. Y Philip Seymour Hoffman jamás habría atacado a bailarines de ópera o ballet. Ese es un tipo engreído. Lo siento. Perdí mucho el respeto por él”. Un publicista también vinculó sus palabras con una “arrogancia en la campaña de Timothée que, en el año 2026, nadie quiere escuchar ni ver: que alguien diga que se merece este Oscar”, calificando la actitud como “poco empático y realmente decepcionante”. Mientras un director prefirió resaltar que lo logrado por Ryan Coogler en Pecadores fue “extraordinario”, un editor admitió que se abstuvo de votar por Marty Supreme porque el personaje lo “cansó”.

La respuesta del mundo artístico fue contundente. El Royal Ballet and Opera de Londres publicó en sus redes: “Cada noche en la Royal Opera House, miles de personas se reúnen para el ballet y la ópera. Si quieres reconsiderarlo, nuestras puertas están abiertas”.

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La English National Opera le ofreció entradas gratuitas “para ayudarlo a enamorarse de nuevo de la ópera”. Asimismo, el bailarín Fernando Montaño señaló que “quizás uno de los mayores errores que puede cometer un ser humano es compararse con otros”, y la bailarina Anna Yliaho escribió que “solo un artista inseguro derriba otra disciplina para elevar la propia”.

Pese a que sus representantes no emitieron comentarios recientes, Chalamet había destacado previamente su herencia familiar en la danza, ya que su madre, hermana y abuela bailaron en el New York City Ballet. Al respecto, el actor había declarado: “Mi abuela bailó en el New York City Ballet, mi madre bailó en el New York City Ballet, mi hermana bailó en el New York City Ballet. Crecí soñando en grande entre bastidores del Koch Theater en Nueva York. [...] Soy como un diagrama de Venn de las mejores influencias culturales del siglo XXI y del siglo XX”.