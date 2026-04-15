Todo lo que tenés que saber de la temporada cuatro de Ted Lasso

La serie más premiada de Apple TV regresará con nuevos episodios durante el próximo verano de 2026. Aunque el cierre anterior de treinta y cuatro capítulos parecía definitivo los seguidores decidieron mantener el lema "Believe" y finalmente se confirmó la cuarta entrega.

El estreno oficial será en agosto para continuar una historia que nació originalmente como un anuncio viral. El reparto principal volverá a la pantalla incluyendo a las figuras de Rebecca, Higgins, Keeley, Beard y Roy Kent.

En cuanto a la trama se sabe que el club busca expandir su horizonte mediante una sección femenina en segunda división. La historia se enfocará en este equipo donde Ted Lasso oficiará de entrenador tras regresar de Estados Unidos.

La empresa adelantó que los integrantes del grupo deberán "aprender a lanzarse sin mirar" para superar los desafíos. Esto ocurre mientras la dirección masculina sigue bajo el mando de Kent junto a Nate como su asistente.

La evolución narrativa obligará a los personajes a realizar "cosas que nunca pensaron que harían" en este ciclo. Rebecca Welton continúa vinculada al Richmond tras haber vendido casi la mitad de sus acciones a los fanáticos locales.

Por su parte Keeley Jones inició una etapa nueva con su propia empresa de marketing. La producción se mantiene como contenido exclusivo del servicio digital y no será transmitida por canales de televisión tradicionales.