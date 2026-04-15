Todo mal en LAM: qué angelitas se odian a muerte y no se pueden ver

Durante su paso por Bondi Live, la periodista se refirió a la convivencia laboral con las integrantes del panel tras su regreso al programa. Ante la pregunta sobre sus preferencias en el equipo, ella planteó que "reduciría la cantidad de días de Laura Ubfal, que vaya un día en vez de dos y que justo ese día yo no vaya. Me tira abajo la data que llevo y eso no me gusta". Sobre este vínculo profesional, luego aclaró que "yo creo que me respeta, que muchas veces no debe coincidir conmigo, pero que está bien… me valora como periodista".

En la misma línea de posibles modificaciones en el staff, mencionó a Denise Dumas y a Matilda Blanco al señalar que "también les daría un día de descanso más". Por otro lado, su mirada fue diferente sobre otras compañeras como Romina Scalora y Juli Argenta, de quienes aseguró que "no me molestan… Juli además lleva un bebé en la panza, es un amor".

Finalmente, la panelista tuvo palabras positivas para Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno. Al referirse a los comunicadores conocidos como las suricatas, manifestó que "están súper bien" y confirmó que no realizaría ningún cambio en sus puestos de trabajo.