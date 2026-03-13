Topper en alerta: 150 despidos y peligro de cierre de la fábrica

La industria textil atraviesa una etapa crítica que pone en riesgo los 51 años de historia de la marca deportiva Topper. En la planta de Aguilares, provincia de Tucumán, única instalación productiva de la firma en Argentina donde se fabrica calzado e indumentaria, los trabajadores denunciaron la pérdida de unos 150 puestos y alertaron sobre la posibilidad de cierre definitivo de la fábrica.

Gaspar Fugaracho, delegado regional de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (Uticra), confirmó en diálogo con FM Fénix que ya hubo cerca de 160 desvinculaciones, a pesar de haber pactado antes una reducción de la jornada laboral para intentar preservar los empleos.

Esta medida de emergencia, vigente durante ocho meses hasta fines de febrero, implicó que los operarios pasaran de jornadas completas a esquemas reducidos con un fuerte recorte salarial. Al respecto, el delegado gremial Daniel Gordillo detalló en El Destape Radio que el acuerdo, iniciado en junio pasado, modificó el trabajo habitual: “Trabajamos hasta los viernes a la mañana y ya no se trabaja viernes por la tarde ni sábado por la mañana”.

Según Fugaracho, la reducción significó una pérdida de 250 mil pesos mensuales para los trabajadores, quienes actualmente perciben ingresos cercanos a 700 mil pesos, una situación que calificó de insostenible para las familias.

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El dirigente sindical advirtió que la apertura de importaciones y la caída del consumo interno golpean con fuerza a la industria nacional, afirmando que “la prioridad es conservar las fuentes de trabajo, pero hoy no vemos un panorama claro hacia adelante”.

Gordillo también alertó sobre el impacto terminal de un eventual cese de actividades: “Esta es la única planta de producción de Topper en Argentina. Si la planta cierra, la marca podría desaparecer”.

La crisis de Topper, que se suma a la de firmas como Mauro Sergio, Cocot, Dufour y Fate, ocurre en un contexto donde se perdieron 18.333 puestos en toda la cadena textil entre noviembre de 2023 y octubre pasado, bajando de 121 mil a 103 mil trabajadores totales según datos de la Secretaría de Trabajo recabados por Chequeado.