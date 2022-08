Torneo Local: los Patos cerraron la fecha con una victoria

La primera local de Universidad logró destrabar un partido complejo para adjudicarse una nueva victoria. La performance colectiva no fuel la mejor pero le alcanzó para irse con un triunfo del Polideportivo de Caucete.

Los cacueteros fueron un digno oponente. Con sus armas le jugó de igual a igual a Universidad. Por momentos logró incomodarlo llevándolo a jugar en campo propio. Pero con el correr de los minutos, el cansancio se hizo sentir y el rendimiento bajó considerablemente.

Patos y Verdinegros midieron fuerzas en un cotejo que fue irregular. El partido fue parejo en los primeros cuarenta minutos donde los locales le plantaron batalla ante un equipo que se preveía superior en los papeles. Sin embargo, Los Patos apenas pudo irse al descanso triunfando por 7 a 3.

Diferentes fueron la otra mitad. Los dirigidos porr Gustavo Medici encontraron los espacios que no pudieron generar. Luego, Caucete RC no pudo sostener lo bueno que hizo al principio y el desgaste físico comenzó a pasar factura. Los tries de la Uni fueron llegando con el correr de los minutos, pero el quince del este tuvo su premio al apoyar la pelota en ingoal ajeno para condecorar el resultado por 43 a 13.

Final del partido. Victoria de Universidad. Los Patos no tuvieron un buen encuentro pero supo resolver a su favor el encuentro. Meritoria performance del Verdinegro, quien con sus armas incomodó a la visita y por varios pasajes jugó en campo ajeno.

Tantos

Caucuete RC 13

Try: Carlos Lezcano.

Conversión: Agustín Mestre.

Penal: Agustín Mestre.

Universidad 43

Try: Guillermo Torcivia, Tomás Allende (x3), Ivo Rodríguez (x2), Rodrigo Benítez.

Conversión: Francis Venturin (x3), Ivo Rodríguez.

Penal: -.

Resultado parcial: Caucete RC 03-07 Universidad

Los Piuquenes es el escolta

El sábado pasado comenzó la segunda fecha en Santa Lucía, donde el San Juan RC obtuvo una importante victoria ante el entuciasta equipo de Pocito RC. El triunfo fue para los locales por 84-07. Con este resultado, trepó a la segunda posición a cuatro del líder: Universidad.