A casi una semana de la tragedia en la Ruta Nacional 20, que se cobró la vida de una familia caucetea, este viernes 27 de marzo surgieron novedades en las pericias que podrían dar un nuevo giro a la causa.

Fuentes calificadas de la Fiscalía confirmaron a DIARIO HUARPE que Matías Osola, conductor del Renault Logan, dio negativo en el test de alcoholemia realizado tras el accidente. De esta manera, se refuerza la hipótesis de que el siniestro se produjo por una mala maniobra del hombre de 32 años y se descarta el consumo de sustancias como factor determinante.

De acuerdo a las pericias realizadas por la Brigada de Delitos Especiales, junto con la Policía Científica, determinaron que el choque de gran magnitud ocurrió sobre la banquina norte. Los tres integrantes de la familia, Matías, junto a su pareja Valeria Pont de 28 años y su hija de 2 años, fallecieron de manera instantánea debido a la violencia del impacto.

Por su parte, el conductor del Audi TT, Gabriel Núñez de 26 años, también residente de Caucete, sufrió lesiones y fue trasladado al Hospital Rawson. El joven fue aprehendido inicialmente, pero recuperó la libertad al día siguiente tras confirmarse que su alcoholemia también dio 0%. Aunque ya recibió el alta médica, continúa vinculado a la causa mientras la Justicia evalúa una posible imputación formal en el marco de las actuaciones por siniestro vial.

Con la confirmación de que ninguno de los conductores estaba bajo los efectos del alcohol, la hipótesis principal de la fiscalía se consolida en una falla en la conducción durante la maniobra de adelantamiento por parte del fallecido Matías Osola.

El caso que conmocionó a San Juan

El trágico hecho ocurrió la noche del pasado sábado 21 de marzo sobre la Ruta Nacional 20, a la altura de la calle Zapata, en el departamento de 9 de Julio. En el siniestro se vieron involucrados dos vehículos: un Renault Logan blanco y un Audi TT rojo.

En el Logan viajaba una familia oriunda de Caucete compuesta por Matías Osola, exagente de policía; su pareja, Valeria Pont de 28 años, profesora de Educación Física; y la hija menor de ambos, de tan solo dos años de edad.

Según los reportes iniciales de la investigación, el impacto frontal se produjo cuando el Logan intentó sobrepasar a un camión e invadió el carril contrario, encontrándose de frente con el Audi TT.