El ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, aprovechó su paso por Mendoza para fijar posición en uno de los debates más sensibles que hoy atraviesa el Congreso: la aclaratoria a la Ley de Glaciares. En ese contexto, el funcionario buscó llevar tranquilidad ante los cuestionamientos de distintos sectores y aseguró que “nadie quiere tocar ningún glaciar”, al tiempo que defendió la necesidad de avanzar en una actualización normativa.

La definición de Santilli se da en medio de la discusión parlamentaria que genera especial interés en provincias cordilleranas como San Juan, donde la minería es uno de los motores económicos. En ese marco, el ministro alineado con el presidente Javier Milei dejó en claro que el objetivo del Gobierno nacional no es flexibilizar controles ambientales, sino compatibilizar la protección de los recursos naturales con el desarrollo productivo.

Durante su visita, el funcionario participó del encuentro Insurance Week, organizado por el sector asegurador, donde además respaldó el paquete de reformas que impulsa la Casa Rosada. Sin embargo, el eje de sus declaraciones estuvo puesto en la polémica por la Ley de Glaciares, que en los últimos días sumó tensión política y posicionamientos cruzados.

En ese sentido, Santilli insistió en que el espíritu de la modificación en debate no implica un retroceso en materia ambiental. “Todos queremos preservarlos, pero también necesitamos una ley que permita el desarrollo”, planteó, marcando el equilibrio que busca el oficialismo entre actividad económica y cuidado del ambiente.

Uno de los puntos centrales de la postura nacional pasa por la redistribución de competencias. Según explicó el ministro, la intención es devolver protagonismo a las provincias en la toma de decisiones vinculadas al uso de sus recursos naturales. “La idea es que sean las provincias las que definan cómo avanzar, respetando la Constitución”, sostuvo.

Este enfoque no es menor para distritos como San Juan, donde la discusión sobre minería y ambiente suele estar en el centro de la agenda política. La posibilidad de que las provincias tengan mayor margen de decisión abre un nuevo escenario en el que los gobiernos locales podrían definir estrategias productivas con mayor autonomía.

El debate legislativo, sin embargo, recién comienza y promete escalar en intensidad en las próximas semanas. Las audiencias públicas y el tratamiento en comisiones serán instancias clave para definir el alcance de la aclaratoria y medir el nivel de consenso político que puede alcanzar la iniciativa.

Mientras tanto, desde el Gobierno nacional buscan instalar un mensaje claro: no habrá avances sobre áreas protegidas, pero sí una revisión del marco normativo para hacerlo compatible con la inversión y el crecimiento económico. En esa línea, la postura de Santilli se inscribe dentro de una estrategia más amplia que intenta descomprimir el conflicto y, al mismo tiempo, sostener el impulso de sectores productivos clave para la economía del país.