La Justicia investiga la muerte de un bebé de un año en la localidad de Los Polvorines, partido de Malvinas Argentinas, que habría fallecido tras atragantarse con una uña postiza. El caso está siendo analizado bajo la carátula de “averiguación causal de muerte” y, por el momento, no hay personas imputadas.

El hecho ocurrió el 21 de marzo, cuando el niño sufrió un episodio de asfixia en su vivienda. Según la reconstrucción inicial, fue trasladado de urgencia al Hospital de Trauma de Grand Bourg, donde ingresó sin signos vitales y no logró ser reanimado pese a los intentos médicos.

En las últimas horas se conocieron los resultados de la autopsia, que determinaron que el bebé murió por asfixia tras la obstrucción de las vías respiratorias con dos elementos. Las primeras hipótesis indican que se trataría de uñas postizas, lo que refuerza la línea de un accidente doméstico. Además, el informe forense descartó signos de violencia en el cuerpo.

El caso es investigado por la fiscalía correspondiente al Departamento Judicial de San Martín, que busca reconstruir con precisión cómo ocurrió el hecho y establecer si hubo algún tipo de responsabilidad o negligencia. Hasta el momento, la causa continúa sin imputados.

La madre del niño relató que todo ocurrió en cuestión de minutos. Según su testimonio, advirtió que el bebé no respiraba, intentó ayudarlo con familiares y vecinos y luego lo trasladó rápidamente al hospital, pero ya no presentaba signos vitales al momento de su ingreso.

Tras la muerte, el caso derivó en un fuerte conflicto entre la familia materna y paterna, con episodios de tensión y acusaciones cruzadas. La mujer denunció que tuvo dificultades para despedir a su hijo y que incluso necesitó intervención policial para obtener información sobre el velatorio y el entierro.

Mientras tanto, familiares del padre del bebé apuntaron contra la madre y solicitaron que se investigue su posible responsabilidad en el hecho. En este contexto, la causa sigue abierta y la Justicia intenta esclarecer las circunstancias que rodearon la tragedia.