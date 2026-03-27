El proyecto minero Vicuña del conglomerado BHP y Lundin Mining anunció que incorporó a los primeros 60 operarios de maquinaria pesada. Este primer grupo de trabajadores está conformado por habitantes de Iglesia, Jáchal y Guandacol. La función que desarrollarán es clave porque serán los encargados de iniciar la etapa de inducción y entrenamiento para los trabajos tempranos en altura.

El ingreso se da en la etapa previa al inicio de las tareas preparatorias en terreno y es resultado de un proceso de selección iniciado en octubre, orientado a identificar y formar talento local.

En este contexto, los flamantes operarios desempeñarán funciones como conducción de camiones de gran porte y participarán de un programa de formación que incluye entrenamiento en simuladores y capacitación técnica en sitio, con foco en estándares de seguridad.

Este primer ingreso se enmarca en el enfoque del proyecto minero de priorizar la participación de mano de obra local desde las etapas iniciales. A medida que avancen las tareas preparatorias, se prevé continuar incorporando personal en función de las necesidades operativas.

Plan de desarrollo

Con una inversión inicial estimada en USD 7 mil millones, se espera que Vicuña se convierta en la mayor inversión extranjera directa en Argentina y en uno de los desarrollos mineros más relevantes del país, con impactos de largo plazo en exportaciones, infraestructura y empleo.

Vicuña Corp opera los yacimientos Josemaría y Filo del Sol encuadrados en el proyecto de extracción de cobre “Vicuña”. El proyecto se estructura en etapas en Argentina y Chile, alineadas con la madurez de cada activo y con la infraestructura necesaria para su desarrollo. La inversión total a lo largo del tiempo se estima en USD 18 mil millones.

La primera etapa se enfoca en el depósito Josemaría, con el desarrollo de una mina a cielo abierto y una planta concentradora diseñada para futuras expansiones, con el objetivo de acelerar la producción inicial y generar flujo de caja operativo temprano. La segunda etapa contempla el desarrollo de los recursos de óxidos de Filo del Sol y una planta para la recuperación de cobre, oro y plata, ampliando la capacidad productiva del proyecto y removiendo la capa de óxidos sobre los sulfuros de Filo del Sol.

La tercera etapa contempla la expansión de la planta concentradora y el desarrollo del depósito de sulfuros de Filo del Sol para elevar los niveles de producción a aproximadamente 293.000 toneladas por día. Esta etapa incorpora infraestructura estratégica, bajo esquema de outsourcing, incluyendo una planta desalinizadora de agua, un sistema de transporte de concentrado y la instalación de una planta de tratamiento de concentrado.

Se espera que Vicuña se ubique entre las cinco principales operaciones de cobre, oro y plata del mundo, con una producción anual promedio durante los primeros 25 años completos de aproximadamente 395.000 toneladas de cobre, 711.000 onzas de oro y 22,2 millones de onzas de plata.

Durante los primeros 10 años de producción, se prevé que el proyecto entregue aproximadamente 2,5 millones de toneladas (Mt) de cobre, 5,5 millones de onzas (Moz) de oro y 214 millones de onzas (Moz) de plata.

Durante 2026, el proyecto continuará avanzando en el diseño y la ingeniería de detalle, junto con la adquisición inicial de equipos y movimientos de tierra para apoyar el desarrollo, así como mejoras al camino de acceso y la expansión del campamento.

Con esta inversión, se promete que genere beneficios económicos de largo plazo, fortaleciendo las exportaciones, la infraestructura productiva y la creación de empleo. Desde una perspectiva territorial, la operación prioriza la participación de proveedores regionales y la contratación de mano de obra local, mientras que el enfoque de desarrollo por etapas permite gestionar la inversión de manera progresiva, reduciendo riesgos técnicos y acompañando el crecimiento del proyecto de forma predecible.

Acerca de Vicuña

Vicuña Corp. es una empresa conjunta entre BHP y Lundin Mining formada para el desarrollo del depósito Josemaría, un proyecto avanzado de cobre ubicado en la provincia de San Juan, Argentina, y del depósito Filo del Sol de cobre-oro-plata, ubicado en San Juan, Argentina, y la adyacente Región de Atacama, en Chile.