La Justicia de San Juan investiga un grave caso de presunto abuso sexual luego de que una niña de 12 años ingresara al Hospital Guillermo Rawson cursando un embarazo. El hecho salió a la luz tras el ingreso de la menor el pasado viernes 21 de marzo por la noche y es seguido de cerca por la UFI Anivi.

Según confirmó la fiscal a cargo de la causa, Andrea Insegna, a DIARIO HUARPE, la investigación se inició a raíz de una denuncia previa, aunque en ese momento el embarazo no estaba confirmado. Si bien no se han brindado detalles sobre la identidad del sospechoso, la fiscal aclaró que la denuncia fue realizada por una persona ajena a la familia.

Asimismo, Insegna aclaró que el caso se maneja bajo estricta reserva para preservar la integridad de la víctima, quien aún no ha prestado declaración ante las autoridades. Por el momento, no hay personas detenidas, y se están cumpliendo los pasos legales necesarios para que la niña pueda brindar su testimonio en condiciones adecuadas.

Respecto a la situación sanitaria de la menor, se activaron los protocolos correspondientes, que incluyen contención integral y la posibilidad de aplicar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Esta decisión, según el protocolo vigente, corresponde a la niña con la debida representación de una asesora de menores, mientras la Justicia interviene para garantizar sus derechos en caso de existir conflictos de interés con los progenitores.

La investigación continúa con diversas medidas destinadas a esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales del sospechoso.