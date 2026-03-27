El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, respondió este viernes a las declaraciones del presidente Javier Milei tras el fallo de la Justicia de Estados Unidos que revirtió la condena contra la Argentina por la expropiación de YPF.

“Me parece triste, lamentable, penoso lo de Milei”, expresó el mandatario bonaerense en declaraciones públicas, luego de que el Presidente lo cuestionara por su rol durante el proceso de estatización de la petrolera en 2012, cuando se desempeñaba como ministro de Economía durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.

Kicillof sostuvo que la decisión de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York respalda los argumentos utilizados por el Estado argentino al momento de expropiar la compañía, entonces controlada por el grupo español Repsol. En ese sentido, afirmó que el proceso se realizó conforme a la Constitución Nacional y a las leyes vigentes.

El cruce se produjo luego de que Milei calificara al gobernador como “inútil e incompetente” durante un acto, en referencia a su intervención en el debate por la estatización. Frente a esas declaraciones, Kicillof aseguró que el actual Presidente “le dio la razón a los buitres” en el marco del litigio internacional.

Durante la entrevista, el gobernador también cuestionó la interpretación del fallo y rechazó que la relación política entre Milei y el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya influido en la resolución judicial. “Si por la relación entre los presidentes lograron dar vuelta un fallo, sería un papelón enorme”, señaló.

Además, remarcó que la recuperación del control estatal de YPF permitió a la Argentina avanzar en el desarrollo de recursos estratégicos como Vaca Muerta. Según explicó, esa decisión tiene impacto en la actual estructura energética del país.

En paralelo, Kicillof indicó que no espera una disculpa del Presidente por sus declaraciones, aunque planteó la necesidad de mantener un diálogo institucional. En ese sentido, reiteró su pedido de una reunión para abordar la situación económica y las políticas que afectan a la provincia de Buenos Aires.

El fallo judicial en Estados Unidos volvió a instalar el debate político sobre la expropiación de YPF, con posicionamientos contrapuestos entre el oficialismo nacional y sectores del peronismo sobre el alcance y las implicancias de la decisión.