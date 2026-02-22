Un trágico accidente en los médanos de Villa Gesell terminó con la vida de un motociclista de 28 años este sábado por la tarde. El joven identificado como Andrés Alberto Alemán perdió el control de su moto cuando se encontró con un desnivel abrupto en la arena (conocido como médano “cortado”) y cayó violentamente, según fuentes policiales y de emergencia.

El siniestro ocurrió en la zona norte del distrito balneario, en el marco de la 31ª edición del Enduro del Verano, una competencia de motos y cuatriciclos que atrae a miles de aficionados y a más de 1.300 pilotos cada temporada. Testigos y autoridades confirmaron que el conductor no llevaba casco ni elementos de protección al momento del accidente.

Personal de los bomberos voluntarios fue el primero en llegar al lugar e inmediatamente asistió al motociclista, mientras que el servicio médico del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante el traslado en ambulancia al hospital local. A pesar del intenso trabajo, el joven ingresó al centro de salud ya sin signos vitales y se confirmó su fallecimiento.

El accidente se suma a una serie de siniestros graves ocurridos en la zona durante la temporada, en áreas de dunas y caminos irregulares donde el tránsito de vehículos todo terreno y motos es frecuente. La falta de elementos de seguridad y las condiciones del terreno suelen ser factores que agravan las consecuencias de estas caídas, según relataron las fuentes consultadas.

La muerte del joven conmocionó a la comunidad local y a los participantes del Enduro del Verano, un evento que año tras año moviliza a visitantes de distintos puntos del país y del exterior. Representantes de emergencias y autoridades municipales aguardaban más información sobre las circunstancias exactas del accidente, aunque por el momento se sabe que no llevaba casco en el momento en que se produjo la caída mortal.

Las investigaciones sobre el caso continuaban este domingo, en tanto que las autoridades reiteraron las recomendaciones a quienes circulan por médanos y áreas abiertas, sobre todo durante eventos de alta concurrencia, para extremar las medidas de seguridad y reducir el riesgo de tragedias similares.