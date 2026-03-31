¿Traición? Atraparon a Icardi y la China Suárez junto a un exsocio de Wanda Nara

La estadía de Mauro Icardi y la China Suárez en Argentina terminó con una reunión que generó gran impacto mediático. Antes de su regreso a Estambul, la pareja fue captada junto al empresario que fabricaba los productos de Wanda Cosmetics y que es vinculado con una supuesta traición hacia Nara.

Al difundir la imagen del momento, la periodista Naiara Vecchio detalló que “Mauro Icardi y China Suárez anoche se juntaron con el empresario del laboratorio que trabajaba en los productos de Wanda Cosmetics y la marca de Zaira Nara”.

Según la información revelada por la comunicadora, el futbolista busca nuevos rumbos comerciales para su pareja, ya que “Icardi le habló para sacarle una línea también a la China”, aclarando además que “Wanda hoy trabaja su marca en otro lugar”.

Este acercamiento se produjo en un contexto de conflicto, marcado por la discordia y el retraso en los trámites migratorios de los hijos de la actriz para poder salir del país.