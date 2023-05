El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, manifestó que, según su perspectiva, la candidatura del gobernador Sergio Uñac es inconstitucional, ya que competiría por un cuarto mandato. Ante este fallo, el candidato a gobernador y compañero de frente, José Luis Gioja, no se mostró sorprendido y hasta planteó a DIARIO HUARPE que la opinión del titular era algo que ya todos venían diciendo. En este sentido, le pidió rapidez a la Corte Suprema de Justicia para que decida “de una buena vez” y que haya elecciones en San Juan.

“Lo que dijo la Procuración es lo que todos le veníamos diciendo. Si hubiese hecho lo que le decíamos no tendríamos que estar pasando por esta situación. No obstante, la Corte no decide y continúa con su atropello a las autonomías de la provincia”, expresó.