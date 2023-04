Minutos después de que se conociera la noticia de que el presidente Alberto Fernández no se presentará por una reelección en su cargo, en San Juan el gobernador Uñac habló del tema y destacó la conveniencia de que la fórmula presidencial cuente con un gobernador. Además, opinó que este paso al costado puede traer tranquilidad a la economía argentina.

El mandatario asistió a un acto de entrega de escrituras del IPV y allí habló en rueda de prensa sobre la decisión que minutos antes anunció el presidente Fernández.

El mandatario local evitó opinar sobre la decisión en sí, ya que aseguró que se trata de algo "muy personal". "Las decisiones personales no se discuten quizás hasta ni se analizan hay que ver qué pasa por su interior, respeto su decisión", aseguró el gobernador. Luego el mandatario agregó que espera poder hablar con Alberto en el transcurso del día.

Inmediatamente después el gobernador se refirió a la relación de San Juan con la Nación. El mandatario reconoció que no puede negar que la administración de Alberto le debe dinero a San Juan, igualmente agregó que la provincia es una de las que cuenta con mayor cantidad de obras financiadas desde Nación.

Ante la pregunta de si el candidato natural es Sergio Massa, Uñac prefirió no hablar del tema. "No, acá no debe haber candidatos naturales, yo creo que Sergio está haciendo un gran esfuerzo al igual que otros dirigentes dentro del espacio", aseveró.

Luego Uñac dejó abierta la puerta a la aparición de nuevas figuras y opinó que "se vienen nuevos tiempos para la política. Yo entiendo que debe haber un impasse que debe detener un poco la agitación que viene teniendo la economía, menos para los que menos tienen".